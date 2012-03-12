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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

سرهنگ ذاکری:

مخلان نظم در چهارشنبه آخر سال تا 15 فروردین در بازداشت خواهند بود

مخلان نظم در چهارشنبه آخر سال تا 15 فروردین در بازداشت خواهند بود

یزد - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان یزد گفت: افرادی که در نظم چهارشنبه آخر سال اختلال ایجاد کنند تا 15 فروردین در بازداشت خواهند بود.

سرهنگ مصطفی ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان هشدارهایی در مورد چهارشنبه آخر سال اظهار داشت: افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به اخلال در نظم و امنیت شهر و شهروندان کنند، تا 15 فروردین در بازداشت خواهند ماند.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال و برگزاری مراسم چهارشنبه سوری، از شهروندان می‌ خواهیم تا با رعایت موارد ایمنی، پایان سال خوشی را برای خود و دیگران رقم بزنند.

ذاکری عنوان کرد: عده ای با انجام رفتارهای پرخطر، زندگی را در آستانه نوروز برای خود و دیگران تلخ می کنند که لازم است والدین برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال، نظارت بر رفتار فرزندان خود را جدی بگیرند.

وی افزود: والدین وظیفه دارند تا فرزندان خود را از خطرات مواد منفجره و نحوه عملکرد آن آگاه کنند و تلاش کنند با حوادث تلخ به استقبال بهار نروند.

ذاکری تاکید کرد: پیشگیری از ناهنجاری های مربوط به چهارشنبه آخر سال، قبل از هر چیز نیازمند هوشیاری جوانان است.

وی با بیان اینکه قطع عضو ضایعه ای بسیاری دردناک و جبران ناپذیر است، بیان داشت: سوختگی و قطع عضو ارمغان رفتارهای پرخطر در چهارشنبه آخر سال است.

ذاکری همچنین با بیان اینکه توزیع و تولیدکنندگان مواد محترقه نیز از نظر قانون مجرم محسوب می شوند، اظهار داشت: به استناد قانون مجازات اسلامی، ساخت و خرید و فروش مواد منفجره و محترقه به طور غیرمجاز جرم محسوب می شود.

کد مطلب 1558344

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