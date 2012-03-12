طرح پرورش ماهی در اراضی حاشیه رود ارس اجرا می شود

به گزارش خبرنگا مهر، میرآرمان واعظی ظهر دوشنبه در بازدید از استخرهای پرورش ماهی در این شهرستان افزود: در این راستا نقشه ‌برداری از اراضی حاشیه رود خانه ارس برای پرورش ماهیان گرمابی انجام شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون 351 هکتار از اراضی شهرستان پارس‌ آ‌باد در شمال این استان به دلیل برخورداری از بیشترین حاشیه رود ارس به منظور پرورش ماهیان گرم‌آبی نقشه‌ برداری شده است.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان توسعه و حمایت از بخش شیلات در مناطق مختلف استان را از برنامه‌های اولویت ‌دار برشمرد و یادآور شد: با هدف توسعه این بخش و افزایش تولید آبزی در استان امسال با افزایش صدور مجوز برای تولیدکنندگان ماهی و تخصصی مواجه بودیم.

وی با اشاره به تدوین سند توسعه آبزی‌ پروری و اشتغال استان، تولید سه هزار و 200 تن انواع آبزیان در سال 91 را از برنامه های مدیریت شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد و متذکر شد: پیش بینی می شود این میزان به سه هزار و 500 تن نیز افزایش یابد.

واعظی در مورد معرفی متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی نیز عنوان کرد: متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی نیز برای تامین سرمایه در گردش به معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل معرفی می شوند.

به گفته وی علاوه براین به منظور ارتقای دانش فنی پرورش ‌دهندگان و سایر علاقه‌مندان کلاس آموزشی آبزی ‌پروری در شهرستانهای این استان برگزار خواهد کرد.

بسترهای برای توسعه آبزی پروری در پارس آباد مهیاست

فرماندار پارس آباد نیز در این دیدار از فراهم بودن زیرساختهای لازم برای سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی در رابطه با آبزی پروری در این شهرستان خبر داد.

ولی کریمی توسعه صنعت شیلات در منطقه را با توجه به ظرفیت بالای این شهرستان جزو برنامه‌های اولویت ‌دار اعلام کرد و افزود: آبهای این شهرستان بویژه رودخانه ارس در مسیر تپراق کندی، عمران آباد و طاهر آباد می‌تواند مکانهای مناسبی برای آبزی‌پروری و پرورش ماهیان گرمابی باشد.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با تداوم این عمل در شهرستان پارس‌آباد و پرورش ماهیان به شکل گسترده در آینده شاهد افزایش ماهی در رودخانه ارس باشیم.