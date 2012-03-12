امداد رسانی هلال احمر آذربایجان غربی به 2300 نفر گرفتار در برف و کولاک

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی زینالپور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از 11 اسفند با وقوع بارش سنگین برف و کولاک شدید تا 17 اسفند 25 نفر از امدادگران این جمعیت طی مدت سه روز عملیات در استان کردستان به بیش از 400 دستگاه خودرو در راه مانده خدمات ارائه کردند.

وی در ادامه اظهار داشت: همچنین یک هزار نفر از مسافران با همکاری امدادگران کردستان در مساجد، پایگاههای امداد و نجات جاده ای و حتی روستاهای اطراف جاده ها اسکان و اقلام تغذیه اضطراری در اختیار آنها قرار دادند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به نجات جان 15 مادر باردار در ارومیه، سردشت، میاندوآب و اشنویه، ادامه داد: از این تعداد شش نفر با استفاده از بالگرد امدادی جمعیت هلال احمر نجات و به بیمارستان انتقال یافتند.

زینالپور با بیان اینکه طی این مدت به 13 بیمار بد حال در شرایط اضطراری امدادرسانی شده و دو نفر از طریق بالگرد هلال احمر به مراکز درمانی استان منتقل شده اند، گفت: در مجموع عملیات داخل و خارج استان حدود 750 خودرو گرفتار در بارش سنگین برف و کولاک شدید امداد رسانی شده است.

وی با اشاره به سقوط بهمن در سردشت، اظهار داشت: در این حادثه با کمک امدادگران روستایی اعم از دهیاران، روستائیان و امدادگران هلال احمر هفت سرنشین دو خودروی گرفتار در بهمن نجات یافته که در یکی از روستاهای سردشت هم با هماهنگی دهیاری و همکاری اهالی 60 نفر از در راه ماندگان اسکان یافتند.