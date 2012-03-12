وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به مقام بنیانگذار انقلاب اسلامی ادای احترام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهبد صفر ابیف وزیر جمهوری آذربایجان که به دعوت رسمی سردار احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در صدر یک هیات بلند پایه نظامی صبح امروز وارد تهران شده بود با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) و نثار تاج گل به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد.

وی همچنین در دفتر یادبود مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)، جملاتی را در تجلیل از این رهبر فید انقلاب اسلامی ثبت کرد.

صفر ابیف در مدت اقامت خود در تهران با مقامات بلند پایه سیاسی دفاعی ایران دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه منطقه ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد.

اولین دوره مذاکرات دو جانبه ایران و آذربایجان تا ساعت دیگری در محل وزارت دفاع کشورمان برگزار می شود.