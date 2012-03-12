ایجاد کتابسرای ویژه کودک و نوجوان در حرم حضرت معصومه (س)

حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در ایام نوروز کتابسرا برای کودکان و نوجوانان در حرم حضرت معصومه ایجاد می شود گفت: این کتابسرا در این ایام در ساعت ۱۰تا ۱۳، ۱۷تا ۱۹و۳۰و ۲۰تا ۲۲فعالیت می‌کند.



وی اضافه کرد: در این کتابسرا کتابهایی با موضوعات متناسب در غرفه‌های باز برای مطالعه کودکان و نوجوانان ارائه می‌شود.



برگزاری مسابقه با موضوع روز



رئیس مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت (س) بیان کرد: در این ایام مسابقه‌ای با موضوع روز برگزار می‌شود که در قالب حل جدول بر اساس پیک نوروزی و سایر موارد است.



وی گفت: در حرم مطهر حضرت معصومه (س) هر روز تحت عنوانی نامگذاری شده است که بر اساس آن نامگذاری مسابقات برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: این مسابقه مخصوص کودکان، نوجوانان و عموم است.



ایجاد غرفه برای فروش محصولات کودکان و نوجوانان



حسینی بیان اینکه درایام نوروز غرفه‌ای جهت ارائه و فروش محصولات کودک و نوجوان ایجاد می‌شود اظهارداشت:

در این غرفه به ارائه بر‌ترین آثار تولیدی در عرصه کودک و نوجوان پرداخته می‌شود.