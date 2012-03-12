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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

در ایام نوروز انجام می شود/

ایجاد کتابسرای ویژه کودک و نوجوان در حرم حضرت معصومه (س)

ایجاد کتابسرای ویژه کودک و نوجوان در حرم حضرت معصومه (س)

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت (س) از ایجاد کتابسرا در حرم حضرت معصومه (س) برای کودکان و نوجوانان در ایام نوروز خبر داد.

حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه  در ایام نوروز کتابسرا برای کودکان و نوجوانان در حرم حضرت معصومه ایجاد می شود گفت: این کتابسرا در این ایام در ساعت ۱۰تا ۱۳، ۱۷تا ۱۹و۳۰و ۲۰تا ۲۲فعالیت می‌کند.

وی اضافه کرد: در این کتابسرا کتابهایی با موضوعات متناسب در غرفه‌های باز برای مطالعه کودکان و نوجوانان ارائه می‌شود.

برگزاری مسابقه با موضوع روز

رئیس مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت (س) بیان کرد: در این ایام مسابقه‌ای با موضوع روز برگزار می‌شود که در قالب حل جدول بر اساس پیک نوروزی و سایر موارد است.

وی گفت: در حرم مطهر حضرت معصومه (س) هر روز تحت عنوانی نامگذاری شده است که بر اساس آن نامگذاری مسابقات برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این مسابقه مخصوص کودکان، نوجوانان و عموم است.

ایجاد غرفه برای فروش محصولات کودکان و نوجوانان

حسینی بیان اینکه درایام نوروز غرفه‌ای جهت ارائه و فروش محصولات کودک و نوجوان ایجاد می‌شود اظهارداشت: 
در این غرفه به ارائه بر‌ترین آثار تولیدی در عرصه کودک و نوجوان پرداخته می‌شود.

کد مطلب 1558353

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