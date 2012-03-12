مرمت زمین حافظیه برای فینال جام حذفی/ چمن ورزشگاه نرم شد

به گزارش خبرنگار مهر، فینال جام حذفی فوتبال ایران در حالی قرار است بعد از ظهر پنجشنبه در شیراز برگزار شود که طی چند ماه گذشته وضعیت زمین چمن حافظیه حاشیه های فراوانی را برای این بازی ایجاد کرده بود.

سفت بودن این زمین باعث شد که از شروع لیگ برتر در سال جاری اکثر سرمربیان تیمهای مختلف حاضر در لیگ به وضعیت این زمین اعتراض کنند و با وجود تمامی این اعتراضات فدراسیون تصمیم به برگزاری فینال جام حذفی در شیراز گرفت.

البته در اوایل هر کدام از سرمربیان دو تیم استقلال تهران و شاهین بوشهر نسبت به این انتخاب اعتراضاتی داشتند اما این اعتراضات باعث نشد که بوشهریها از نزدیکی شیراز به بوشهر چشم پوشی کنند و اجازه برگزاری این مسابقه در شهری دیگر از جمله اهواز را بدهند.

زمین چمن حافظیه نرم شده است

استادیوم پیر حافظیه با تمامی تلاشهایی که شده همچنان جای کار فراوان دارد اما باید توجه داشت که طی یکسال گذشته چهره این ورزشگاه پیر به کلی تغییر کرده و امروز دیگر از سکوهای سیمانی خبری نیست و تماشاگران به راحتی بر روی 14 هزار صندلی جای می گیرند.

با اعلام میزبانی شیراز برای بازی فینال جام حذفی بحث مرمت چمن حافظیه شیراز نیز مطرح شد که طی یکی دو ماه گذشته این کار با شتاب فراوان انجام شد وامروز این چمن در حد توان آمادگی میزبانی استقلال تهران و شاهین بوشهر را دارد.

در عین حال این آمادگی بدان معنا نیست که زمین چمن و شرایط فیزیکی ورزشگاه در حد مطلوب قرار دارد بلکه نقائص ریز و درشتی در برخی از جایگاه های تماشاگران دربخشهای ویژه و... دیده می شود که به غیر از زمین چمن که همچنان دچار مشکلاتی است باید تا بازی هفته پنجشنبه تا حد امکان برطرف شود.

در عین حال رختکنهای حافظیه بازسازی شده، سکوهای میهمانان ویژه مرمت دوباره شد و جایگاه خبرنگاران نیز آماده میزبانی است.

از طرفی چمن ورزشگاه نیز با توجه به مرمتهایی که صورت گرفته سختی قبل را ندارد و تا حدود زیادی نرم تر شده است.

مرمتهایی که در چمن ورزشگاه صورت گرفته، شرایط آن را نسبت به قبل متفاوت تر کرده و ورزشگاه برای برگزاری مسابقه آمادگی بهتری دارد.

توان مرمت حافظیه در همین حد بود

اما رئیس هیئت فوتبال استان فارس در خصوص آخرین وضعیت زمین چمن حافظیه شیراز به خبرنگار مهر، گفت: بازسازی ومرمت این زمین حدود چهار ماه وقت لازم داشت اما با تلاشهایی که صورت گرفت توانستیم این زمین را آماده کنیم.

هادی آیت الهی یادآور شد: این وضعیت مطلوب نیست اما با توافق دو مدیر باشگاه استقلال تهران و شاهین بوشهر این ورزشگاه به عنوان میزبان انتخاب شد.

12 هزار بلیط فینال فروخته می شود

آیت الهی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تمامی پیش بینی های لازم برای حضور تماشاگران بسیار در این مسابقه شده یادآور شد: 12 هزار بلیط برای فینال جام حذفی فروخته خواهد شد.

نائب رئیس فدراسیون فوتبال کشور در خصوص اختصاص جایگاه به تماشاگران دو تیم استقلال و شاهین بوشهر تاکید کرد: ضلع جنوبی استادیوم به تماشاگران بوشهری اختصاص داده شده و جایگاه ها به صورت 50 به 50 تقسیم شده اما چنانچه تماشاگران بوشهری نتوانند جایگاه خود را پر کنند بخشی از باقیمانده صندلیها با تماشاگران استقلال واگذار می شود.

وی با بیان اینکه درهای ورزشگاه حافظیه ساعت 14 روز پنجشنبه بسته خواهد شد، گفت: تماشاگران باید از صبح برای حضور در ورزشگاه حاضر شوند.

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گزارش: هادی فتحی

عکس: مهدی یزدانی