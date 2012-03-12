مدعیان در روز نخست فوتبال نوجوانان کشور پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشوربا شرکت شش تیم به میزبانی شهر مقدس قم در حال برگزاری است و در روز نخست بازی‌ها، سه تیم مدعی موفق به شکست حریفان و کسب سه امتیاز بازی‌های خود شدند.



تیم فوتبال سوهان گل محمد قم که به عنوان نماینده فوتبال استان قم در رقابت‌های امسال لیگ نوجوانان باشگاه‌های کشور حضور دارد و از قضا میزبان این مسابقات نیز محسوب می‌شود، در روز نخست پیروزی پرگلی را برابر حریف خود کسب کرد.



فوتبالیست‌های نوجوان و آینده‌دار تیم سوهان گل محمد قم در روز نخست برابر تیم فوتبال جاوید البرز به میدان رفتند و در پایان دیداری کاملا برتر در هر دو نیمه 45 دقیقه‌ای این دیدار موفق شدند شش بار دروازه حریف خود را باز کرده و به برتری قاطع شش بر صفر دست یابند.



صدرنشینی مقاومت تهران با کسب پیروزی پر گل



در دیگر دیدار روز نخست فوتبال قهرمانی نوجوانان کشور، تیم فوتبال نوجوانان مقاومت تهران با 9 گل برابر دیگر تیم تهرانی حاضر در گروه ششم به برتری رسید.



مسابقات فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور در گروه ششم از مرحله مقدماتی، از امروز با شرکت تیم‌های مدعی صعود به مرحله نهایی در شهر مقدس قم آغاز شده است و طی آن در روز نخست مقاومت تهران نیز همانند سوهان گل محمد قم به پیروزی رسید.



حریف تیم مقاومت تهران در روز اول دیدارهای گروه ششم مرحله مقدماتی فوتبال نوجوانان کشور، همشهری آنها تیم صنعت ذوب تهران بود که در پایان این دیدار مقاومت‌ موفق شد با نتیجه دور از انتظار 9 بر صفر حریف خود را شکست بدهد.



برتری آبی‌پوشان برابر گسترس مرکزی



در حالی که شش تیم در این گروه حضور دارند و باید برای کسب رتبه های اول و دوم گروه به منظور صعود به مرحله نهایی با یکدیگر به رقابت بپردازند، تیم فوتبال آبی پوشان مرکزی نیز در روز نخست فوتبال قهرمانی نوجوانان باشگاه های کشور یک پیروزی پر گل کسب کرد.



در این گروه تیم های فوتبال نوجوانان صنعت ذوب تهران، آبی پوشان مرکزی، جاوید البرز، مقاومت تهران، سوهان گل محمد قم و گسترش فولاد مرکزی شش تیمی هستند که در پایان چهار روز رقابت در شهر مقدس قم، در نهایت دو تیم جواز صعود به مرحله نهایی فوتبال قهرمانی نوجوانان کشور را به دست می‌آورند.



امروز سه مسابقه در ورزشگاه تختی قم برگزار شد که با پیروزی تیم های فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم، آبی پوشان مرکزی و مقاومت تهران همراه بود و در سومین بازی برگزار شده، تیم آبی پوشان مرکزی با هفت گل از سد تیم گسترش اراک گذشت.

