فروش شرکت فولاد خوزستان به قیمت دو هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان خوزستان اظهارکرد: در شرایط فعلی پنج هزار و 36 پروژه در استان در دست اجرا و ساخت بوده که نشان دهنده حجم بالای فعالیتها در استان است.

وی افزود: برای بودجه سال 91 تلاش فراوانی کردیم که اعتبارات استان افزایش پیدا کند به همین دلیل و با توجه به رایزنی های صورت گرفته، پیش بینی می شود که اعتبارات سال آینده استان بالاتر از دو هزار و 700 میلیارد تومان شود.



حجازی با اشاره به سه سفر هیئت دولت به استان خوزستان گفت: در این سه سفر 743 پروژه و طرح به تصویب هیئت دولت رسید که از میان 304 پروژه به طور کامل اجرا شده و برخی دیگر مشکل قانونی دارند و برخی نیز در حال اجرا هستند.



وی در خصوص اشتغال ایجاد شده در خوزستان نیز تصریح کرد: سال 1389 حدود 107 هزار شغل در استان خوزستان ایجاد شد ولی برای امسال تاکنون 139 هزار نفر وارد سامانه اشتغال استان شده اند که 32 هزار نفر بیش از سال گذشته اشتغال در استان ایجاد شده است.



استاندار خوزستان در خصوص مشکل فاضلاب در خوزستان گفت: مجوز صدور دو هزار و 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای این کار صادر شده و احتمالا برای سال آینده مشکل فاضلاب در 16 شهرستان خوزستان برطرف می شود.



حجازی با اشاره به قیمت گذاری شرکت فولاد خوزستان عنوان کرد: این شرکت هفته گذشته به مبلغ دو هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شده و قرار است برای تکمیل و احداث پروژه های ریلی در خوزستان هزینه شود.



وی با اشاره به موفقیت شیلات خوزستان گفت: طرح پرورش ماهیان خاویاری در استان خوزستان توسط شیلات انجام شده به گونه ای که ماهیان پرورش یافته در خوزستان بهتر از راندمان سایر نقاط کشور محصول دارند.



استاندار خوزستان به فعالیت مطلوب آموزش و پرورش خوزستان اشاره کرد و گفت: سه سال قبل رتبه خوزستان در قبولی های کنکور سراسری جایگاه 30 کشوری بود که با تلاشهای صورت گرفته این رتبه در سال قبل به 19 رسید و برای سال جاری با ادامه این تلاش جایگاه استان به رتبه 15 رسید.



وی افزود: تلاش می کنیم امسال با تقویت دانش آموزان و مدارس، جایگاه استان به رتبه 10 کشوری در قبولی کنکور سراسری ارتقا پیدا کنیم.