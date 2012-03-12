جلسه شورای علمی گروه اخلاق وسیره دانشنامه پیامبر اعظم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه حجت الاسلام محمدرضا جباران، حجت الاسلام احمد جمالی، حجت الاسلام جلال سبحانی، حجت الاسلام علی محمد حسینی زاده در دفتر دانشنامه برگزار شد.

در این جلسه به بررسی محتوایی مقالات تشبه و مقاله پرده دری تالیف حجت الاسلام عالی شاهی در دستور کار قرار گرفت.

مقاله تشبه درباره شبیه گشتن و در عمل همانند شدن و خود را شیبه دیگری کردن و در اصطلاح تقلید از دیگران و به نمایش گذاشتن رفتار و یا کردار دیگران را گویند.

تشبه جستن به دیگران دارای مصادیق پسندیده و ناپسندی است که در سیره رسول خدا(ص) به آن اشاره شده است پیامبر(ص) فرمود: کسی که خود را شبیه قومی درآورد از همان قوم خواهد بود همان طور که برخی مصادیق مورد مذمت اسلام است در بعضی از امور نیز تشبه مورد سفارش واقع شده است.

و پرده‌دری یعنی شکستن حرمتها به ناروا و در لغت به معنای هتک و هتک ستر و مقابل پردهداری آمده است. در اصطلاح، آشکار نمودن عیوب دیگران و اظهار کردن آنچه باید پوشیده بماند و هدف از آن هم، اهانت و تحقیر و بیآبرو شدن شخص و پائین آوردن منزلت او است. وقتی میگوئیم کسی پرده‌دری کرد، یعنی آنچه شخص فاجر پنهان کرده بود، آن را آشکار و او را رسوا کرد.

یکی از آموزه‌های مهم اخلاقی، تربیتی اسلام، پرهیز از پرده‌دری است، که البته دارای مصادیق گوناگونی است. پیامبر اکرم(ص) یکی از نشانه‌های آنان که از ایمان کامل برخوردارند را این دانسته که هیچگاه پرده‌دری نمی‌کنند.

اعضاء شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی مقاله، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کردند و قرار شد که اصلاحات موردنیاز با ارجاع مقالات به حاج آقای سبحانی، موارد ذکرشده توسط وی صورت پذیرد.