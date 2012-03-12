به گزارش خبرگزاری مهر، آن دسته از بیمهشدگان و مستمریبگیران صندوق تأمیناجتماعی که تاریخ اعتبار دفترچه درمانی آنها تا آخر اسفندماه و یا در ایام تعطیلات نوروزی به اتمام میرسد، حداکثر تا 28 اسفندماه سالجاری فرصت دارند، برای تمدید دفترچه درمانی خود اقدام کنند.
برای تمدید دفترچه درمانی؛
بیمهشدگان تأمیناجتماعی حداکثر تا 28 اسفندماه مهلت دارند
باتوجه به عدم امکان تمدید دفترچههای درمانی بیمهشدگان صندوق تأمیناجتماعی در ایام تعطیلات نوروز، بیمهشدگان و مستمریبگیران حداکثر تا 28 اسفندماه مهلت دارند برای تمدید یا تعویض دفترچههای درمانی به شعب و کارگزاریهای تأمیناجتماعی مربوطه مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آن دسته از بیمهشدگان و مستمریبگیران صندوق تأمیناجتماعی که تاریخ اعتبار دفترچه درمانی آنها تا آخر اسفندماه و یا در ایام تعطیلات نوروزی به اتمام میرسد، حداکثر تا 28 اسفندماه سالجاری فرصت دارند، برای تمدید دفترچه درمانی خود اقدام کنند.
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