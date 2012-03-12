به گزارش خبرگزاری مهر، آن دسته از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین‌اجتماعی که تاریخ اعتبار دفترچه درمانی آنها تا آخر اسفندماه و یا در ایام تعطیلات نوروزی به اتمام می‌رسد، حداکثر تا 28 اسفندماه سال‌جاری فرصت دارند، برای تمدید دفترچه‌ درمانی خود اقدام کنند.

