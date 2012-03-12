به گزارش خبرگزاری مهر، آنلکا در ماه ژانویه تیم فوتبال چلسی را به مقصد "شانگهای شنهوآ" ترک کرد و این در حالی است که دروگبا هم بشدت مورد توجه این تیم چینی واقع شده است.

بر پایه گزارش ساکرنت، قرارداد دروگبا با تیم فوتبال چلسی در پایان این سال به پایان می‌رسد و این مهاجم ساحل عاجی هنوز با مسئولان چلسی پای میز مذاکره ننشسته است.

آنلکا در این خصوص اظهار داشت: برای من مشکل است که دقیقا بگویم چه زمانی اما من با این بازیکن مدام در تماس هستم و او گفته که به شانگهای می‌آید. اگر من در خصوص یکی از هم تیمی‌هایم در چلسی حق انتخاب داشته باشم، دیدیه را انتخاب می‌کنم. وقتی از چلسی جدا می‌شدم به دیدیه گفتم دوست دارم دوباره با او همبازی شوم.