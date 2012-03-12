هفت هزار تن میوه در سردخانه های مشهد ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال قربانی ظهر دوشنبه در نشست خبری که در ساختمان شماره چهار شهرداری مشهد برگزارشد‏ اظهارداشت: هدف بازار های میوه و تره بار ایجاد اشتغال است‏‏ و تا کنون 600 نفر در بازار های میوه و تره بار شهرداری مشغول به فعالیت هستند.

مدیرعامل سازمان میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری مشهد اظهار داشت: در حال حاضر 13 بازار میوه و ارزاق و 31 بازار میوه و تره و بار در سطح مشهد فعال هستند.

افتتاح دو بازار میوه و تره بار در مشهد

وی بیان کرد: تا پایان سال 92 تعداد بازار های فروش میوه و تر ه بار در هر منطقه از سطح شهر به تعداد 44 عدد خواهد رسید.

وی افزود: تا پایان سال جاری دو بازارمیوه و تربار ارزاق عمومی در جاده کلات و خیابان جمهوری مشهد افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که بازارهای ارزاق عمومی و میوه و تربار شهرداری مشهد در همه ایام تعطیلات نوروز فعال است ادامه داد: همه اقلام مورد نیاز در بازار های شهرداری با 10درصد تخفیف برای خریداران عرضه می شود.

قربانی با اشاره به اینکه پنج اتحادیه در سطح مشهد مراحل استاندارد سازی خود را طی کرده است‏ تصریح کرد: پنج هزار و 600واحد صنفی شامل این پنج اتحادیه هستند.

آماده سازی بازارهای میوه و تره باردر کمپ های مشهد

مدیر عامل سازمان میوه و تره بارو سامان دهی مشاغل شهری از آماده سازی بازار های میوه و تره بار و ارزاق عمومی در کمپ های بابا قدرت‏ غدیر و جمهوری در ایام نوروز ویزه زائران خبر داد.

وی افزود: برگزاری جنگ شادی‏ رنگ آمیزی مناطق فروش میوه استقرار امداد خودرو در مبادی ورودی شهر مشهد سرویس های بهداشتی و پارکینگ برای ایجاد نظم بیشتر صورت می گیرد.

عرضه میوه شب عید از 25 اسفند ماه جاری

وی با اشاره به این مطلب که عرضه میوه شب عید از 25 اسفند ماه جاری در کلیه بازار های میوه و تربار سطح شهر آغاز می شود‏ و نظارت بر بازاروجود دارد‏ بیان داشت: برای پیگیری و نظارت بر تخلفات و مشکلات همشهریان و زائران می توانند با تلفن 137 تماس بگیرند.

وی همچنین به میزان رضایت مندی مردم از این بازار ها اشاره کرد و گفت: طبق آخرین نظر سنجی که در شب یلدا به عمل آمد 79 درصد از مردم از ارائه خدمات این بازار ها رضایت داشته اند.

گفتنی است‏ ساعت فعالیت بازار های میوه و تره بار و ارزاق عمومی شهرداری مشهد در ایام نوروز از ساعت 9صبح تا 10 شب است.