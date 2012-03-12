زمان دقیق عقب نشینی از افغانستان هنوز مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان که به صورت غیر منتظره به افغانستان سفر کرده است در پایگاه نظامی در مزار شریف، تاریخی را که برای برگشت نیروهای نظامی ناتو از افغانستان تعیین شده زیر سوال برده و تاکید کرد که روند آشتی سیاسی با طالبان البته اندکی پیشرفت داشته است، اما هنوز به گونه ای نیست که مثلا ما بتوانیم بگوییم ما می توانیم امروز اینجا را ترک کنیم.

صدراعظم آلمان همچنین اظهار داشت: بنابراین من هنوز نمی توانم بگویم که ما تا سال 2013 یا 2014 عقب نشینی می کنیم یا نه.



وی همچنین تاکید کرد که البته ما عزم خود را جزم می کنیم که مقدمات کار را فراهم کنیم و در این راستا کار می کنیم. بستن مرکز بازسازی نظامی و غیر نظامی آلمان در فیض آباد در اکتبر یک تست برای واگذاری مسئولیت به افغانها می باشد. البته ما هم زمان با افغانها کار بازسازی غیر نظامی در این کشور را در پیش می گیریم.

مرکل همچنین خاطر نشان کرد: بعدا مشخص خواهد شد که آیا این واگذاری قدرت به افغانها واقعا نتیجه خوبی داشته است.

سایه خشم افغانها از کشتار 16 غیر نظامی توسط سربازان آمریکایی بر ملاقات مرکل سایه افکنده است. به نوشته تاگس اشپیگل این کشتار خونین در هر صورت مناسبات متشنج شده کابل- واشنگتن را بدتر خواهد کرد.

به نوشته تاگس اشپیگل ارتش آلمان مدت ده سال است که در افغانستان حضور دارد. تا پایان سال 2014 باید گروههای نظامی ناتو از افغانستان عقب نشینی کنند. مرکل آخرین بار در دسامبر 2010 به افغانستان رفته بود. در آن زمان وی عملیات افغانستان را یک عملیات نظامی عنوان کرده بود. ارتش آلمان در دوران عملیات ده ساله خود در افغانستان تا به حال 52 نظامی خود را از دست داده است.