خراسان رضوی برای قاچاقچیان خط قرمز است/ کشف 18 تن مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم، ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال جاری 18 تن مواد مخدر در استان کشف شده و می توان گفت به دلیل طرح های اجرایی و بستن مرزها در بحث کاهش ورود مواد مواد مخدر موفق عمل کرده ایم.

وی افزود:74 باند توزیع و تهیه مواد مخدر در استان دستگیر و 8 نفر از اشرار به هلاکت رسیده اند و همچنین اموال قابل توجهی از خودرو و قاچاقچی ها نیز شناسایی شده اند.

کشف مواد مخدر در خراسان رضوی افزایش نداشته است

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی از کشفیات 8 درصدی مواد مخدر در مرزهای استان خبر داد و گفت: کشفیات مواد مخدر در استان افزایش نداشته چرا که نیروی انتظامی تمام تلاش خویش را برای کنترل و بستن مرزها گذاشته و در این راستا موفق ظاهر شده است.

وی بیان کرد: سال جاری اقدامات خوبی در خصوص پلمپ خانه ها یی که مواد مخدر را توزیع می کردند از سوی نیروی انتظامی صورت گرفت.

وی با بیان این مطلب که سال آینده برخورد جدی با توزیع کنندگان شیشه صورت می گیرد افزود: بیش از دو تن از کشفیات مواد مخدر در سال جاری هروئین و کراک بوده و امروز می توان به جرات گفت که ذائقه مصرف کننده تغییر کرده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تاکید کرد: سال آینده مبارزه با مواد مخدر به صورت جدی تر پیگیری می شود ودر حال حاضر برنامه ریزی هایی برای بازسازی اردوگاهی اجباری برای معتادین پرخطر و کارتون خواب صورت گرفته است.

افزایش 11 درصدی دستگیری قاچاقچی ها

وی با بیان اینکه سال جاری 150 باب مغازه درحاشیه شهر محل فروش مواد مخدر بوده که شناسایی و تخریب شده اند، گفت: به فرمانداران و دبیر شورای فرهنگی استان ابلاغ شده تا طرح پاکسازی مکان های مخروبه را انجام داده و در دستور کار قرار قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه در هیچ کجای کشور تاکنون طرح پاکسازی مکان هی مخروبه انجام نشده، افزود: یکی از مشکلات اعتیاد و مواد مخدر در مشهد حاشیه نشینی است زیرا بیشتر تخلفات در این مناطق صورت می گیرد.

سردار امیری مقدم همچنین از افزایش 11 درصدی دستگیری قاچاقچی ها در سطح استان خبر داد.

کشف سرقت در خراسان رضوی صد در صد افزایش یافته است

وی با بیان اینکه در کشف باندهای سرقت مسلحانه و شرور، دستگیری زورگیرها و کیف قاپ ها در استان اقدامات خوبی صورت گرفته عنوان کرد: 62 باند سرقت خودرو در استان دستگیر شده اند و کشفیات سرقت در استان با احتساب سرقت های گذشته صد درصد افزایش داشته است.

سرقت به عنف و زورگیری 20 درصد کاهش داشته است

وی افزود: با اقداماتی که در سطح استان انجام شده سرقت مسلحانه 23 درصد کاهش و سرقت به عنف و زورگیری نیز 20 درصد کاهش یافته است.

سردار امیری مقدم ادامه داد: چاقو کشی 20 درصد و نزاع های دست جمعی 14درصد کاهش و کشف خودرو بیش از 95 درصد افزایش داشته است.

وی از کشف 98 درصدی قتل در استان خبر داد و افزود: دستگیری سارقان در استان هفت درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به سارقان طلافروشی تصریح کرد: طرح دستگیری سارقان طلا فروشی در هفت مرحله اجرا شده که بر این اساس 11 باند سرقت طلافروشی در 19 طلافروشی کشف شده است.

وی با اشاره به افراد متجاوز به عنف نیز بیان کرد: طی چند روز آینده دو نفر از متجاوزان به عنف که یکی از آنها افغانی بوده در ملاعام اعدام خواهند شد تا درس عبرتی برای سایرین باشد.

راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی رتبه اول کاهش تصادفات را کسب کرد

وی با بیان این مطلب که راهنمایی و رانندگی استان در سطح کشور رتبه اول را در کاهش تصادفات کسب کرده، اظهار کرد: بر اساس آمار پزشک قانونی سال جاری در استان میزان فوتی ها در تصادفات به 209 نفر کاهش و همچنین 2 هزار و 399 مورد کاهش تصادفات جرحی کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به بحث ارائه خدمات نیروی انتظامی به مردم تصریح کرد: صدور 145 هزار گواهینامه راهنمایی و رانندگی، پلاک گذاری برای 145 هزار دستگاه خودرو و شماره گذاری 90 هزار دستگاه موتور سیکلت در سال جاری از جمله ارائه خدمات نیروی انتظامی به مردم بوده است.

وی تصریح کرد: در خصوص باندهای مشروبات الکلی، سیدی های مستحجن و ماهواره کشفیاتی خوبی توسط نیروی انتظامی استان صورت گرفته است.

روزانه 5 هزار تماس تلفنی با مرکز 110 گرفته می شود

وی با اشاره به تماس های تلفنی مردم با 110 بیان کرد: مردم روزانه پنج هزار تماس تلفنی با مرکز 110 می گیرند که بر این اساس روزانه سه هزار و 500 عملیات در سطح استان توسط پلیس انجام می شود.

سردار امیری مقدم ادامه داد: در مجموع بیش از یک میلیون و 800 هزار تماس تلفنی در سال جاری با مرکز 110 گرفته شده که بر این اساس یک میلیون عملیات توسط پلیس انجام شده است.

وی بیان کرد: مردم امروز نسبت به مرکز 110 توجیه شده اند و در این راستا به زودی سیستمی را طراحی می کنیم تا میزان مزاحمت های تلفنی به صفر برسد.

میانگین حضور 110 در محل 14 دقیقه است

سردار امیری مقدم تاکید کرد: به واسطه اقدامات خوب مخابرات مرکز فرماندهی و افزایش خطوط تلفن، طی 5 ماهه گذشته یک مورد انتقاد از 110 صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر میانگین حضور 110 در محل 14 دقیقه است که این میزان در سال آینده به 10 دقیقه کاهش می یابد.