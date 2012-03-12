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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

زیاد نخاله:

آتش بس در شرایط فعلی بی معنا است

آتش بس در شرایط فعلی بی معنا است

معاون دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تاکید بر مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آتش بس در شرایط فعلی بی معنا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، زیاد نخاله در یک گفتگوی خبری اظهار داشت که جنبش جهاد اسلامی فلسطین به مقاومت در برابر تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.

وی افزود: در شرایط فعلی آتش بس و میانجیگری در این زمینه معنا ندارد چرا که اسرائیل تجاوز را آغاز کرده است بنابراین این رژیم باید حملات خود را متوقف کند.

معاون دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد: در این رابطه به مصری ها نیز اعلام کرده ایم هر گونه تلاش برای برقراری آتش بس را رد می کنیم.

ارتش رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جهانی و معطوف شدن افکار عمومی جهان به ویژه کشورهای عربی به مسائلی از جمله سوریه حملات خود را به نوارغزه از سر گرفته اند؛ به طوری که طی چند روز گذشته حدود 20 نفر از شهروندان و رهبران مقاومت فلسطین به شهادت رسیده اند 30 تن دیگر زخمی شده اند.

کد مطلب 1558371

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