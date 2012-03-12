طرح محدوده ترافیک شیراز از مرداد 91 اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام قلعه دار با بیان اینکه اطلاع رسانی و فراهم سازی زیرساختهای لازم از نیمه دوم سال 90 آغاز شده و تا زمان اجرای طرح نیز ادامه می یابد، اظهار داشت : تبلیغات محیطی در مناطق شهرداری و اطلاع رسانی از طریق جراید و صدا و سیمای مرکز فارس انجام شده و تا مرداد ماه نیز از طریق روابط عمومی حوزه معاونت حمل و نقل اطلاعات و جزئیات لازم در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: از بیست فروردین سال 91، طرح به صورت آزمایشی و ارشادی آغاز می شود تا از طرفی فرصت شناخت طرح برای شهروندان مهیا شود و از طرفی دیگر این فرصت را به مسئولان می دهد تا در کنار تحلیل و بررسی نقاط ضعف و قوت طرح، مقدمات اجرای موفق آن را در موعد مقرر فراهم کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار شیراز گام اول اجرای طرح را اعمال محدودیت تردد خودرو بر اساس پلاک زوج و فرد در یک مقطع زمانی مشخص عنوان کردو افزود: بر اساس زمان بندی طرح به مدت پنج ماه طرح محدودیت تردد خودروها بر اساس پلاک انجام و پس از تحلیل و بررسی اقدامات دیگر بر اساس برنامه انجام و اطلاع رسانی می شود.

قلعه دار با اشاره به اینکه زیرساختهای عمرانی و ساماندهی و اصلاح برخی شبکه های ارتباطی در محدوده مرکزی شهر قبل از اجرا انجام خواهد شد، تصریح کرد: نصب تابلو در در ورودی خیابانهای اصلی و ساماندهی حرکت خودروها در برخی از شبکه ها در دست اقدام است که در زمان لازم از طریق جراید و صداو سیما اطلاعات کامل آن در اختیار شهروندان قرا خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: توسعه ناوگان اتوبوسرانی و افزایش مطلوبیت آن به ویژه در شبکه های ارتباطی شهرکهای اطراف به پایانه های اتوبوسرانی در محدوده، راه اندازی خطوط مبداء و مقصد تاکسی و فراهم سازی پارکینگهای موقت از جمله برنامه هایی است که تا مرداد 91 اجرا خواهند شد.

فعالتیهای ارزنده علوم پزشکی شیراز در زمینه آسم و آلرژی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: شیراز به واسه اساتید مجرب، فعالیتهای ارزنده ای در زمینه آسم و آلرژی در کشور دارد.

دکتر افشین امینی افزود: خوشبختانه شیراز در زمینه ایمونولوژی و آلرژی کودکان به دلیل داشتن اساتید مجرب و در راس آنها استاد امین، از سالها پیش در کشور حرفهای زیادی را برای گفتن داشته و دارد.

وی تصریح کرد: علوم پزشکی شیراز نیروهای فوق تخصصی زیادی را در زمینه آسم و آلرژی تربیت و تحویل جامعه پزشکی داده که در حال خدمت رسانی به بیماران استان و حتی سایر نقاط کشو هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآورشد: پیش از این خدمات مورد نیاز بیماران آسم و آلرژی توسط فوق تخصصهای این رشته در درمانگاه امام رضا(ع) ارائه میشد که با توجه به حضور نیروهای فوق تخصصی و نظارت اساتید احساس شد به جز درمانگاه امام رضا(ع) نیاز به واحد دیگری در این زمینه داریم.

دکتر امینی عنوان کرد: بر این اساس یک کلینیک آسم و آلرژی نیز در بیمارستان شوشتری شیراز راه اندازی شد.