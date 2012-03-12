کسب مقام دوم کشور در تفاهم نامه ثبت الکترونیکی ازدواج و طلاق/ افتتاح خط تلفن گویا

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی ارزیابی عملکرد ادارات کل ثبت احوال کشور در سال90 با حضور وزیر کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور و معاونان این سازمان، مدیران کل استان ها و مدیران ستادی سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد.



بر اساس این گزارش، در این گردهمایی فریدون انصاری مشاور رئیس سازمان در امور استان‌ها، طباطبایی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان به تشریح فرآیند و نحوه انتخاب استان های برتر پرداختند.



در ادامه این گردهمایی دکتر محسن کرمی معاون امور اسناد هویتی، حمید پارسایی معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی و طاهر موهبتی معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی به بیان اهم فعالیت ها و معرفی استان های برتر در حوزه زیربط پرداختند.



کاربردی شدن شماره ملی برای اولین بار در نهمین دوره انتخابات مجلس



رئیس سازمان ثبت احوال کشور در این گردهمایی گفت: در این انتخابات برای اولین بار سازمان ثبت احوال با مکانیزه کردن فرآیندهای مد نظر به کمک نرم افزاری که تهیه کرد، موفق شد که در کوتاهترین زمان ممکن و با دقت بالا، احراز هویت کاندیداهایی که برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کردند را به صورت الکترونیکی احراز هویت کرده و به وزارت کشور اعلام کند.



ناظمی اردکانی همچنین اقدام دیگر و جدید سازمان ثبت احوال کشور را کاربردی کردن شماره ملی در انتخابات مجلس نهم عنوان کرد و گفت: با این اقدام، امکان این که یک فرد بتواند دو بار رای بدهد از بین می رود.



وزیر کشور در گردهمایی ارزیابی عملکرد ادارات کل ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال وظیفه بسیار مهمی در انتخابات برعهده داشت، اظهار داشت: این سازمان در انتخابات اخیر شبانه‌روزی فعالیت کرد.



مصطفی محمد‌نجار اضافه کرد: 47 هزار شعبه اخذ رای در انتخابات اخیر به مرکز سازمان ثبت احوال متصل بودند.



وی افزود: امروز ثبت احوال یک نقش بسیار کلیدی دارد و انتخابات برای این سازمان یک فرصت بود.



وزیر کشور همچنین، با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، یادآور شد: در شعبات الکترونیکی، شمارش آرا بین 60 تا 90 دقیقه به طول انجامید که مورد تائید شورای نگهبان هم قرار گرفت.



وزیر کشور در پایان از نگاه برنامه‌ای حاکم بر فعالیت های سازمان که موجبات ارتقاء کیفی و کمی خدمات ثبت احوال و افزایش رضایت مندی را به همراه داشته است قدردانی کرد.



افتتاح خط تلفن گویای کشوری1510



بر پایه این گزارش، از دیگر برنامه های این گردهمایی افتتاح سیستم سراسری تلفن گویا1510و شماره پیامک 20001510 بود.



لازم به ذکر است، این سیستم، انتقادات، پیشنهادها، سؤالات و همچنین شکایات مردمی را ثبت می کند و کد رهگیری به آنها می دهد که این امر موجب کاهش مراجعات مردم به ثبت احوال می شود. همچنین مقرر شد این سیستم در تمامی استان های کشور نیز راه اندازی شود.



در پایان گردهمایی مدیران برتر کل استان ها، لوح تقدیر خود را توسط وزیر کشور دریافت کردند.



استان های خوزستان، سمنان و گیلان به ترتیب استان های برتر در اجرای اهداف و برنامه های کلی سال 90سازمان و استان قم رتبه دوم در موضوع های " تفاهم نامه ثبت الکترونیکی اعلامیه های ازدواج و طلاق و اجرای آن" و همچنین موفق به کسب رتبه سوم در پروژه " ایجاد پایگاه آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی" شد.



کسب رتبه سوم کشوری ثبت احوال قم در ایجاد پایگاه آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی



اداره کل ثبت احوال استان قم موفق به کسب رتبه سوم در امر ایجاد پایگاه آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی در بین 31 استان کشور شد.



بر پایه این گزارش، این اداره کل در گردهمایی ارزیابی عملکرد ادارت کل ثبت احوال کشور در سال90 در "ایجاد پایگاه آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی" در بین 31 استان کشور مقام سوم و در زمینه سرعت انجام در این پروژه مقام اول در کشور را کسب کرد.



لازم به ذکر است، اداره کل ثبت احوال استان قم پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی را از مرداد ماه سال جاری آغاز کرده که از مجموع یک میلیون و 400 هزار برگ سند هویتی و سجلی در این استان تا کنون یک میلیون و 130 هزار سند اسکن شده است.



همچنین از این تعداد 720 هزار برگ سند داده آمایی و 560 هزار برگ از این اسناد نیز از طریق خطوط ارتباطی و با شرایط موجود پهنای باند بارگذاری و به مرکز داده سازمان ثبت احوال کشور انتقال داده شده است.



تجلیل از مدیر کل ثبت احوال قم در آخرین جلسه شورای اداری سال90



در آخرین جلسه شورای اداری استان قم از مدیر کل ثبت احوال استان قم تجلیل به عمل آمد.



بر پایه این گزارش، آخرین جلسه شورای اداری استان قم با تجلیل از مدیران و خبرنگاران برگزیده استان قم پایان یافت و در این جلسه از مدیرکل ثبت احوال استان قم به دلیل موفقیت در صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت ازدواج و طلاق تجلیل شد.



کسب مقام دوم کشوری ثبت احوال قم در تفاهم نامه ثبت الکترونیکی ازدواج و طلاق



اداره کل ثبت احوال استان قم در بین 31 استان کشور، رتبه دوم در موضوع های" تفاهم نامه ثبت الکترونیکی ازدواج و طلاق" را کسب کرد.



بر اساس این گزارش، در ارزیابی عملکرد 125 برنامه و 564 فعالیت پیش بینی شده در برنامه راهبردی سال جاری، اداره کل ثبت احوال استان قم موفق به کسب مقام دوم در بین 31 استان کشور در موضوع های "تفاهم نامه ثبت الکترونیکی ازدواج و طلاق" شد.

