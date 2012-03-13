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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

ابراهیم زاده به مهر خبر داد:

برپایی 2 ایستگاه نوروزی در شهر ماهدشت کرج

برپایی 2 ایستگاه نوروزی در شهر ماهدشت کرج

کرج- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت گفت: برای رفاه حال مسافران و میهمانان ایام نوروز که در شهر ماهدشت مستقر می⁯شوند، دو ایستگاه نوروزی را برای این منظور در نظر گرفته⁯ایم.

رمضان ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از این ایستگاه⁯ها در مسجد شهرداری ماهدشت برپا می⁯شود و دیگری نیز در یکی از مدارس مستقر خواهد شد.

ابراهیم ⁯زاده افزود: همچنین در ایام نوروز دو اکیپ نوروزی به منظور راهنمایی مسافران و توزیع بسته⁯های فرهنگی در ورودی و خروجی شهر فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: کمیته استقبال از نوروز شهر ماهدشت در حال آماده⁯سازی شهر برای ایام نوروز است و اقداماتی همچون زیبا سازی سطح شهر، رفت و روب در سطح وسیع، گل⁯کاری و شست و شو و رنگ آمیزی جداول برعهده کمیته نوروزی شهرداری است.

ابراهیم زاده یادآور شد: برای رفاه حال مسافران و میهمانان ایام نوروز که در شهر ماهدشت مستقر می⁯شوند، دو ایستگاه نوروزی را برای این منظور در نظر گرفته⁯ایم.
 

کد مطلب 1558375

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