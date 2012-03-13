برپایی 2 ایستگاه نوروزی در شهر ماهدشت کرج

رمضان ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از این ایستگاهها در مسجد شهرداری ماهدشت برپا میشود و دیگری نیز در یکی از مدارس مستقر خواهد شد.
ابراهیم زاده افزود: همچنین در ایام نوروز دو اکیپ نوروزی به منظور راهنمایی مسافران و توزیع بستههای فرهنگی در ورودی و خروجی شهر فعالیت خواهند کرد.
وی گفت: کمیته استقبال از نوروز شهر ماهدشت در حال آمادهسازی شهر برای ایام نوروز است و اقداماتی همچون زیبا سازی سطح شهر، رفت و روب در سطح وسیع، گلکاری و شست و شو و رنگ آمیزی جداول برعهده کمیته نوروزی شهرداری است.
ابراهیم زاده یادآور شد: برای رفاه حال مسافران و میهمانان ایام نوروز که در شهر ماهدشت مستقر میشوند، دو ایستگاه نوروزی را برای این منظور در نظر گرفتهایم.
کرج- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت گفت: برای رفاه حال مسافران و میهمانان ایام نوروز که در شهر ماهدشت مستقر میشوند، دو ایستگاه نوروزی را برای این منظور در نظر گرفتهایم.
رمضان ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از این ایستگاهها در مسجد شهرداری ماهدشت برپا میشود و دیگری نیز در یکی از مدارس مستقر خواهد شد.
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