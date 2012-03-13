نحسی خاکستر آتش چهارشنبه سوری در کمین شادی های عید

به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر ترقه بازی و استفاده از مواد محترقه و منفجره خطرناک در چهارشنبه سوری مرسوم وامروزه منسوخ شدن آئین های قدیمی و جایگزین شدن آئین های پرخطر جدید، چهارشنبه سوری را به جشنی وحشت آور، و نازیبا تبدیل کرده است.

و بسیاری از افراد ساعاتی قبل از تحویل سال به جای نشستن دور سفره زیبای هفت سین در بیمارستان و بر روی تخت بیمارستان با مرگ و عذاب دست و پنجه نرم می کنند.

و می توان به جرات گفت، که چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی تبدیل شده و بسیاری از خانواده ها به جای اینکه با دلخوشی و شادی به استقبال عید بروند با غم و غصه سال جدید خود را آغاز می کنند.

امروزه کسانی که با بی تدبیری به سراغ مواد منفجره و محترقه می روند لحظه ای به این فکر نمی کنند که با منفجر کردن ماده محترقه ای سبب می شوند کمی آن سوترزن باردارى که در شیرین ترین رؤیاهاى بچه دارشدن خود غرق است با شنیدن صدای مهیب انفجار کودکش را از دست بدهد.

به راستی کسانی که با منفجر کردن ترقه به دنبال شادی هستند به آن پیرمردی بیماری که در بستر افتاده و لحظات درد و سختی را تحمل می کند فکر نمی کنند آری آنها به مادر آن سربازی که چشم انتظار است تا فرزندش به مرخصی بیاید تا او را گرم در آغوش بکشد و انتظار ندارد او را با چشمی نابینا ببیند فکر نمی کنند، آنها فقط به دنبال کسب لذتی ناسالمند.

و انگار قرار است، باز هم هم چوب ندانم کاری عده ای آن را آن زن باردار، پیرمرد بیمار وسرباز غریب پس بدهند.

شهر در شب چهارشنبه سوری

بله ! بازهم چهارشنبه آخر سال و باز هم قصه پر غصه آتش و ترقه تمام شهر را پر ازتهدید می کند و انگار باز هم ترقه است که فروخته مى شود و صداهاى مهیب است که گاه و بى گاه تنمان را مى لرزاند.

به راستی امروز روز نه تنها از رسوم کهن چهارشنبه سورى اثرى بر جاى نمانده بلکه حتى آن رسومى که از زمان کودکى خود به یاد مى آوریم نیز رفته رفته از یاد ما رفته، دیگر خبری از "قاشق زنى" نیست و شاید تا چندسال دیگر آجیل "مشکل گشا" هم تنها در خاطرات به جا مانده باشد.

و تنها چیزى که جایگزین این رسوم کهن شده، صداهاى وحشتناکی بوده که هر سال از سال پیش بلندتر مى شود و شهر در شب چهارشنبه سورى شبیه به یک کارزار جنگ مى شود.

توزیع 10هزار بروشور

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهددر رابطه با حوادث چهارشنبه آخر سال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمار حریق و حادثه در آخرین چهارشنبه سال 89 نسبت به سال های گذشته 50 درصد کاهش داشته است.

حسن جعفری افزود: در سال جاری سازمان آتش نشانی با هماهنگی با نیروی انتظامی، هلال احمر و اورژانس آمادگی کامل را به منظور پیشگیری از بروز حادثه و حریق دارد و خودروهای این سازمان در مناطقی که احتمال حادثه در آن مکان ها وجود داشته باشد مستقر می شوند.

وی بی احتیاطی را عامل بیشترین حوادث در مشهد عنوان کرد و گفت: به منظور اطلاع رسانی از حوادث احتمالی چهارشنبه آخرسال و پیشگیری از آن بیش از 10هزار بروشور در سطح مدارس شهر مشهد توزیع می‌شود.

صدای ناآگاهی

وی با بیان اینکه صدای نا آگاهی زودتر از صدای انفجار به گوش می رسد، گفت: چهارشنبه سوری دیگر به معنای پریدن از روی آتش نیست، پریدن از روی حادثه و گذشتن از یک خطر بزرگ است.

وی تاکید کرد: نگاهی به آمارهای حوادث آتش سوزی در سال های گذشته گواه این مدعاست که به هر دلیلی سنت های گذشته فراموش و منسوخ شده و رفتارهای جدید جای آن را گرفته که در راستا مقابله با کاهش حوادث آخر سال تمامی ارگان ها باید اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهدافزود: ارگان هایی مانند نیرو انتظامی، ستاد حوادث، اورژانس، هلال احمر، آموزش و پرورش باید با سازمان آتش نشانی همکاری کنند و اقدامات موثری را به منظور برگزاری مراسم سالم آخرین چهارشنبه سال با خسارات کمتر انجام داده و نسبت به ایجاد یک برنامه مدون در این خصوص اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه امروزه آتش افروزی های مخرب در چهارشنبه آخر سال اتفاق می افتد، گفت: همگان بر این باورند که چهارشنبه سوری به منظور زدودن غم، گسستگی و افسردگی و فرارسیدن تازگی، امید و نشاط برای سال جدید انجام می شود که این موضوع هیچ سنخیت و رابطه ای با آتش افروزی های مخرب و انفجار ترقه های خطرناک که اکنون در این مراسم پدید می آید، ندارد.

چهارشنبه سوری یک سنت

وی تاکید کرد: چهارشنبه سوری در قدیم یک سنت محسوب می شده ولی در حال حاضر یک حادثه است و کسانی که با منفجر کردن ترقه و پراکندن آتش سلامتی مردم اعم از افراد سالخورده، کودکان، زنان باردار را هدف می گیرند به ایجاد هرج و مرج و برهم زدن نظم و امنیت عمومی شهر دامن می زنند.

یک جامعه شناس نیز در این رابطه گفت: بسیاری از افراد معتقدند چنین رفتارهایی از سوی جوانان تنها به خاطر تخلیه انرژی مضاعفی که در درون آنها نهفته است، صورت می گیرد؛ اما سوال این است که تخلیه انرژی و شور و هیجان باید به چه قیمتی انجام شود.

مریم صداقتی افزود: رفتارهای پر خطری که موجب بروز حوادث در چهارشنبه آخر سال می شود زیاد است اما هیچ کس از این حوادث درس عبرت نمی گیرد و باز هم در سال بعد شاهد بروز اتفاق های تلخی در شب چهارشنبه سوری هستیم که این امر ناشی از ایجاد نکردن مکانی سالم و به دور از خطر برای شادمانی جوانان است.

مسئولان برای شادی جوانان برنامه ریزی نکرده اند

وی تاکید کرد: دست اندرکاران و متولیان استان باید برای مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال مکانی را ایجاد کنند تا جوانان و نوجوانان بتوانند درآن مکان در کنار خانواده های خود به شادی و پریدن از روی آتش اقدام کنند.

وی افزود: در کشور ایران و به ویژه در استان خراسان رضوی دست اندرکاران براى پر کردن اوقات فراغت و شادى جوانان، فکر و برنامه ریزى نکرده اند و درست به همین دلیل است که جوانان خود به فکر احیاى آداب و رسوم خود مى افتند و برای مراسم چهارشنبه سورى؛ برنامه ریزى مى کنند تا شادی نداشته خود را بدست آورند.

صداقتی تاکید کرد: بسیارى از جوانان فلسفه مراسم چهارشنبه سورى را نمى دانند و گمان مى کنند که این مراسم به معنای دور هم جمع شدن، دست زدن، رقصیدن و مزاحم آرامش مردم شدن است و به همین دلیل است که به سراغ ترقه بازى می روند.

این جامعه شناس تصریح کرد: مراسم چهارشنبه آخر سال باید با مشارکت همه انجام شود تا تخلیه و هدایت احساسات و هدایت فرهنگ در کنار هم صورت بگیرد.

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گزارش: مرضیه صاحبی