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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

حجت الاسلام عیدی:

30 مبلغ جوان در کاروان «در مسیر عرشیان» حضور می یابند

30 مبلغ جوان در کاروان «در مسیر عرشیان» حضور می یابند

اهواز - خبرگزاری مهر: مسئول کاروان در مسیر عرشیان از حضور30 روحانی جوان و 20 راوی روایت فتح در کاروان «در مسیر عرشیان» خبر داد.

حجت الاسلام صادق عیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این کاروان برای دومین سال متوالی برگزار می شود، گفت: بازتاب مثبت این کاروان در میان نسل سومیها مهمترین مشوق ما برای راه اندازی این کاروان برای دومین سال شد.

وی با بیان اینکه انتخاب چادر به عنوان بهترین حجاب از سوی برخی از دخترانی که در سال گذشته در این کاروان شرکت کردند، از تاثیری گذاری این کاروان در سطح جامعه بود، گفت: تاثیر در زندگی شخصی برخی از جوانان و جذب شدن آنان به مساجد از دیگر آثار کاروان در مسیر عرشیان است.

حجت الاسلام عیدی تجدید میثاق با امام راحل، بیعت با ولی فقیه زمان، ایجاد فضای معنوی در کالبد جامعه، رساندن پیام شهدا برای جوانان به زبانی نو و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن از جمله اهداف کاروان در مسیر عرشیان است.

مسئول موسسه مشکات اهواز تصریح کرد: ایجاد ارتباط با شرکت کنندگان و جذب آنان به پایگاه های بسیج مستقر در دانشگاه ها و محلات برنامه دیگر این کاروان برای حفظ تاثیرگذاری در میان جوانان است.

مسئول کاروان در مسیر عرشیان تصریح کرد: از طلاب و روحانیانی که در مساجد محوری کلانشهر اهواز در حال فعالیت هستند برای شرکت در این طرح دعوت به عمل آمده است.
 
کد مطلب 1558381

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