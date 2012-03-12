اعلام زمان تحویل آرمهای طرح ترافیک در دفاتر خدمات الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی افزود: با توجه به ایام پایانی سال و مراجعه شهروندان برای انجام فعالیت های حوزه شهرسازی در دفاتر خدمات الکترونیک عملا تداخل بین فعالیت های شهرسازی و آرم طرح ترافیک صورت گرفته است به همین دلیل طبق هماهنگی های به عمل آمده مقرر شده که از امروز ( دوشنبه) دفاتر خدمات الکترونیک از ساعت 15 تا 19:30 یکسره فعالیت تحویل برچسب های طرح ترافیک را انجام دهند .

وی با بیان این که از شهروندان درخواست داریم در غیر از این ساعات برای تحویل آرم طرح ترافیک به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه نکنند، گفت: مهلت قبلی تعیین شده برای دریافت برچسب های طرح ترافیک تا پایان روز یکشنبه تمدید می شود تا شهروندان در این زمینه دچار مشکل نشوند و بتوانند با ارایه اصل رسید که از دفاتر دریافت کردند نسبت به دریافت برچسب طرح ترافیک خود اقدام کنند.

نوروزی خاطرنشان کرد: آن تعداد از افراد حقیقی و حقوقی که مجوز آرم طرح ترافیک آنها در سیستم مورد تایید و موافقت قرار گرفته اما به دلایلی موفق به واریز وجه و ارایه مدارک خود نشده اند نیز بدون نیاز به مراجعه به سازمان ترافیک می توانند مدارک خود را به 4 دفتر خدمات الکترونیک تعیین شده (دفتر 601 میدان فرهنگ، دفتر 603 خیابان فاطمی، دفتر702 خیابان سهروردی و دفتر 1201 دروازه شمیران) ارایه دهند.

شایان ذکر است صد در صد برچسب های آرم طرح ترافیک چاپ و در اختیار دفاتر خدمات الکترونیک قرار گرفته که واجدین شرایط می توانند تا روز یکشنبه نسبت به دریافت برچسب خود اقدام کنند .

