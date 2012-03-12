به گزارش خبرنگار مهر ، ابوالفضل فلاح ظهر دوشنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی افزود :ستاد سرمایه گذاری 152 مصوبه داشت که در این راستا 60 درصد مصوبات محقق شده است .

وی اظهار داشت: از 34 طرح ویژه سرمایه‌گذاری در زنجان بازدید به عمل آمده است .میزان سرمایه گذاری برای این پروژه ها 38 هزار و 516 میلیارد ریال است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی زنجان، میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری استان را 8 هزار و 741 نفر عنوان کرد و افزود: 589 طرح سرمایه‌گذاری بهره‌برداری در استان پیش‌بینی شده است.

فلاح با اشاره به اینکه طرح‌های سرمایه‌گذاری بهره‌برداری استان نسبت به سال گذشته 98 درصد رشد داشته است، افزود: تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری کلنگ‌زنی شده استان زنجان 538 پروژه است که نسبت به سال گذشته 13.8 درصد کاهش رشد داشته است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی زنجان ، تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم استان را چهار طرح عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته سه برابر رشد داشته است.

فلاح ، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب را115 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته 4,7 درصد مصوبات خارجی بوده است

وی در ادامه یاد آور شد : تا پایان سال 89 ، مبلغ 27 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب شده بود که امسال بیش از سه برابر افزایش داشته است .

مدیر کل اقتصاد و دارایی زنجان، گفت: 102 میلیون دلار ارزش سرمایه گذاری خارجی وارده این استان در سال جاری است که درمقایسه با سال گذشته که 6/13 میلیون دلار بود رشد بیش از پنج برابری را نشان می دهد.