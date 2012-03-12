ایستگاههای سفر در جاده های لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هویدا تزار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به طرح نوروزی پلیس راه استان لرستان اظهار داشت: این طرح از 25 اسفندماه سالجاری شروع و تا پایان روز 14 اردیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برپایی کانکس و چادر در قالب این طرح در سطح جاده های استان لرستان بیان داشت: در این راستا بیش از 66 کانکس و چادر در حوزه راههای استان لرستان در نظر گرفته شده است.

فرمانده پلیس راه استان لرستان با اشاره به اقدامات در دستور کار پلیس راهور لرستان در قالب طرح نوروزی یادآور شد: آرام سازی ترافیک، برخورد با سرعت غیرمجاز و عدم بستن کمربند ایمنی، استفاده از دوربین در سطح جاده ها و ... از جمله اقدامات پلیس راهور در سطح جاده ای لرستان است.

سرهنگ تزار با اشاره به برجسته سازی علائم و تابلوهای هشدار دهنده و نصب بنر در سطح جاده های استان بیان داشت: این کار با همکاری اداره کل راه و ترابری لرستان انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی ایستگاههای سفر در کنار پاسگاههای پلیس راه استان ادامه داد: همچنین در قالب طرح نوروزی پلیس راهور لرستان در کنار هر پاسگاه دو دستگاه جرثقیل برای جابجایی خودروهای سبک و سنگین در نظر گرفته شده است.

فرمانده پلیس راه استان لرستان تصریح کرد: در طرح نوروزی امسال میزان ناوگان خودرویی پلیس راهور استان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.