رفتار دینی در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی حقوق شهروندی با بیان این مطلب افزود : پرداختن به مسئله حقوق شهروندی در چهارچوب قانون زمانی نتیجه مثبت خواهد داشت که آموزش در وقت و زمان مناسبی انجام شده باشد تا افرادی دین محور و قانون مدار آماده ورود به جامعه شوند.

وی ادامه داد : چنانچه به مسئله آموزش توجه جدی نشود و در این خصوص درست عمل نکنیم آنگاه باید دغدغه هایمان را در جهت آسیبهای اجتماعی در بخش مقابله صرف و برخوردهای قانونی داشته باشیم.

معاون استاندار با بیان اینکه انسان نیازمند رفتار است افزود: استدلالهای انسان اگر تبدیل به رفتار شده و با آموزه های دینی عجین شود جامعه ای مطلوب و برازنده نظام دینی بوجود خواهد آمد.

وی عنوان کرد: آنچه که امروز دغدغه حکومت و حاکمیت است اینکه مردم خود ارزشمندی داشته باشیم که برای نیل به این هدف ، نیازمند آموزش جدی آموزه های دینی هستیم.

جمشیدی در ادامه اظهار داشت: نظم آفرینی، پاسداری از حرمتها و حقوق مردم، ایجاد امنیت و اجرای قانون جزء حقوقی به شمار می رود که در نظام اسلامی به این دلیل که ما مسلمانیم شرعآ، عقلا و عرفأ موظف به اجرای این امور مهم هستیم.

به گفته وی، هدف از فعالیت ستاد صیانت از حقوق شهروندان و کمیته های ذیربط در نظام اسلامی رسیدن به نقطه ای است که امت اسلامی از ویژگی خود ارزشمندی بهره مند بوده و جامعه فاضله ای بوجود بیاید که زندگی در آن لذت بخش و توأم با آرامش و در شأن نظام دینی باشد.