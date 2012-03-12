  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

جمشیدی:

رفتار دینی در جامعه نهادینه شود

رفتار دینی در جامعه نهادینه شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: آموزش رفتار دینی و احکام اسلامی باید به عنوان یک اصل در نظام تعلیم و تربیت کشور نهادینه شده و از همان آغاز ورود افراد تحت آموزش رفتارهای دینی قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی حقوق شهروندی با بیان این مطلب افزود : پرداختن به مسئله حقوق شهروندی در چهارچوب قانون زمانی نتیجه مثبت خواهد داشت که آموزش در وقت و زمان مناسبی انجام شده باشد تا افرادی دین محور و قانون مدار آماده ورود به جامعه شوند.

وی ادامه داد : چنانچه به مسئله آموزش توجه جدی نشود و در این خصوص درست عمل نکنیم آنگاه باید دغدغه هایمان را در جهت آسیبهای اجتماعی در بخش مقابله صرف و برخوردهای قانونی داشته باشیم.

معاون استاندار با بیان اینکه انسان نیازمند رفتار است افزود: استدلالهای انسان اگر تبدیل به رفتار شده و با آموزه های دینی عجین شود جامعه ای مطلوب و برازنده نظام دینی بوجود خواهد آمد.

وی عنوان کرد: آنچه که امروز دغدغه حکومت و حاکمیت است اینکه مردم خود ارزشمندی داشته باشیم که برای نیل به این هدف ، نیازمند آموزش جدی آموزه های دینی هستیم.

جمشیدی در ادامه اظهار داشت: نظم آفرینی، پاسداری از حرمتها و حقوق مردم، ایجاد امنیت و اجرای قانون جزء حقوقی به شمار می رود که در نظام اسلامی به این دلیل که ما مسلمانیم شرعآ، عقلا و عرفأ موظف به اجرای این امور مهم هستیم.

به گفته وی، هدف از فعالیت ستاد صیانت از حقوق شهروندان و کمیته های ذیربط  در نظام اسلامی رسیدن به نقطه ای است که امت اسلامی از ویژگی خود ارزشمندی بهره مند بوده و جامعه فاضله ای بوجود بیاید که زندگی در آن لذت بخش و توأم با آرامش و در شأن نظام دینی باشد.

کد مطلب 1558389

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها