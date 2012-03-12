ورودیهای اهواز به تصاویر شهدا مزین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف گرامیداشت یاد وخاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و معرفی سرداران شهید به بازدیدکنندگان از مناطق عملیاتی دفاع مقدس و با توجه به اینکه کاروانهای راهیان نور از شهر اهواز نیز دیدن می کنند مانند سال گذشته ورودیهای شهراهواز با تابلوهایی مزین به تصاویر شهدا آذین بندی می شود.

سال گذشته در روزهای پایانی سال در دو مسیر ورودی اهواز از طرف ماهشهر و ورودی اهواز از طرف اندیمشک، در هر مسیر 15 تابلو به صورت عمودی از تصاویر شهدا نصب شد.



امسال نیز در ادامه این حرکت فرهنگی 15 تابلو که شامل یک تابلو مزین به شعری در خصوص شهدا و 14 تابلو مزین به تصاویر شهدا در مسیر ورودی شهرستان آبادان به اهواز نصب می شود.



شهید محمد علی حسین زاده مالکی، شهید سید مهدی نجم السادات، شهید محمد زمان شالباف، شهید عبدالله محمدیان، شهید عبدالصادق نوری پور، شهید رضا حمیدی، شهید عبدالکریم هویزه، شهید محمد شمخانی، شهید غلامعباس مکوند، شهید مجید سیلاوی، شهید مظفر آقا خورده، شهید مهرداد مجد زاده، شهید علیرضا جمالپور و شهید فرید فریدنیا شهدایی هستند که نام و تصویر آنها آذین بخش ورودی اهواز خواهد بود.

