سند جامع پیشگیری از مواد مخدر در لرستان تدوین شد

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: این سند در استان تکمیل شده و برای تصویب نهایی به تهران ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این سند طی شش ماه در استان تدوین شده است، عنوان کرد: در سند جامع پیشگیری از استفاده مواد مخدر وظایف دستگاههای اجرایی در این زمینه تعیین شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: بر اساس این طرح دستگاههای فرهنگی، حمایتی، نیروی انتظامی، بهداشت و درمان، پیشگیری، مقابله و ... وظایف خاصی بر عهده دارند.

سردار علیزاده تصریح کرد: این سند می تواند در سال آینده چراغ هدایت تمام دستگاههایی که در رابطه با پیشگیری، مقابله و مبارزه با مواد مخدر نقش دارند محسوب می شود.