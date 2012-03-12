  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

سردار علیزاده مطرح کرد:

سند جامع پیشگیری از مواد مخدر در لرستان تدوین شد

سند جامع پیشگیری از مواد مخدر در لرستان تدوین شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان از تدوین سند جامع پیشگیری از مصرف مواد مخدر در این استان خبر داد.

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: این سند در استان تکمیل شده و برای تصویب نهایی به تهران ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این سند طی شش ماه در استان تدوین شده است، عنوان کرد: در سند جامع پیشگیری از استفاده مواد مخدر وظایف دستگاههای اجرایی در این زمینه تعیین شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: بر اساس این طرح دستگاههای فرهنگی، حمایتی، نیروی انتظامی، بهداشت و درمان، پیشگیری، مقابله و ... وظایف خاصی بر عهده دارند.

سردار علیزاده تصریح کرد: این سند می تواند در سال آینده چراغ هدایت تمام دستگاههایی که در رابطه با پیشگیری، مقابله و مبارزه با مواد مخدر نقش دارند محسوب می شود.

کد مطلب 1558393

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها