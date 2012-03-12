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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

محور تکاب - سقز مسدود شد

محور تکاب - سقز مسدود شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: بارش سنگین برف و کولاک شدید جاده تکاب - سقز در محور ایرانخواه را مسدود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف و کولاک شدید از سه روز گذشته موجب قطع شدن ارتباط تکاب با دیگر شهرهای اطراف به ویژه مرکز استان شده بطوریکه بارش برف که از صبح دوشنبه در تکاب آغاز شده و مناطق مختلف این شهرستان را فرا گرفته است.

بر اثر بارش برف، بسیاری از امور روزمره مردم تکاب به دلیل لغزندگی شدید معابر مختل می شود و در این راستا اداره راهنمایی و رانندگی تکاب از رانندگان خواست تا برای تردد در محورهای بین شهری، از تجهیزات ایمنی به ویژه زنجیر چرخ استفاده کنند.

بر اساس بارش سنگین برف طی هفته گذشته که راه ارتباطی 49 روستای تکاب به دنبال بارش سنگین برف و کولاک شدید مسدود شده بود، با اجرای عملیات برفروبی به حجم دو میلیون و 597 هزار مترمکعب بازگشایی شد.

محور تکاب - سقز در ایرانخواه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی به دنبال بارش سنگین برف و بروز کولاک شدید معمولا مسدود است.

کد مطلب 1558394

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