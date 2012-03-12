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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

شهردار محمدشهر وعده⁯اش را عملی کرد/ پارکهای شهر به امکانات ورزشی تجهیز شدند

شهردار محمدشهر وعده⁯اش را عملی کرد/ پارکهای شهر به امکانات ورزشی تجهیز شدند

کرج- خبرگزاری مهر: کلیه پارک⁯های شهر محمدشهر کرج به ست⁯های ورزشی مجهز شدند تا به این طریق وعده شهردار محمدشهر مبنی بر تجهیز کلیه پارک⁯ها و بوستان⁯های شهر در آستانه سال نو تحقق یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه پیش شهردار محمدشهر وعده تجهیز بوستانها و پارکهای موجود در این شهر را داد و امروز با تجهیز این مناطق تفریحی، وعده شهرداری عملی شد.

شهردار محمدشهر در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حدود سه ماه پیش بود که وعده دادیم تمام پارک⁯ها و بوستان⁯های شهر را مجهز کنیم که خوشبختانه این امر امروز و در آستانه سال نو محقق شده است.

قباد نعمتی گفت: 120 تکه ست⁯های ورزشی در پارک⁯های شهر نصب شده است که امیدواریم در توسعه ورزش همگانی مؤثر واقع شود.

وی گفت: آماده سازی پارک⁯ها و فضای سبز در بوستان⁯ها و پارک⁯ها و بلوارهای اصلی شهر محمدشهر از جمله برنامه و اقداماتی است که شهرداری برای استقبال از بهار و سال نوع تدارک دیده است.

نعمتی آماده سازی بوستانها و پارکهای شهر را با هدف رفاه حال شهروندان و استقبال از مسافران نوروزی عنوان کرد. 

وی گفت: این ستها در پارکهای مختلف محمدشهر نصب و آماده استفاده شهروندان است.

کد مطلب 1558395

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