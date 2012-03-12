خبرنگاران در ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی تاثیر گذارند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم گودرزوند چگینی روز دوشنبه در مراسم بازید یکروزه خبرنگاران از مناطق جنگلی حفاظت شده ارس و بلوط منطقه طارم سفلی اظهارداشت: بدون همکاری خبرنگاران و رسانه ها نمی توان در ترویج و فرهنگ اطلاع رسانی در بین مردم کارموثری انجام داد.

وی با تاکید بر نقش خبرنگاران در حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی یادآورشد: عزم ملی برای حفاطت از منابع طبیعی امری ضروری است که باید به این امر اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

چگینی با اشاره به اینکه رسانه ها در ترویج فرهنگ حفاظت منابع طبیعی پیشرو هستند تصریح کرد: در تمام دنیا رسانه ها در تبلیغ و ترویج فرهنگ صیانت از منابع طبیعی نقش پیشتاز و پیشرو را ایفا می کنند.

وی گفت: با عملکرد مثبت و سازنده رسانه های جمعی در خصوص عرصه های منابع طبیعی باید بتوانیم ضرورت های این عرصه را به عنوان یک الگو و معارف عمومی به باور و نگرش حقیقی تبدیل کنیم تا همه خود را مسئول صیانت از این موهبت الهی بدانند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین بیان کرد: مناطق حفاظت شده جنلگی ارس و بلوط طارم از جمله مناطق سرسبز و ارزشمند منابع جنگلی و مرتعی است که به دلیل این طبیعت زیبا همه ساله شاهد حضور گردشگران طبیعی در این مناطق هستیم.

چگینی عنوان کرد: استان قزوین با داشتن جنگل های طبیعی و دست کاشت و مراتع غنی و دارا بودن بیش از 10 ذخیره گاه جنگلی از جمله استان های منحصر به فرد طبیعی کشور به شمار می رود به گونه ای که وجود گونه های ممتاز در ذخیره گاهها یک امتیاز ممتاز و ارزشمند تلقی می شود.

در این سفر یکروزه خبرنگاران از جنگل های منطقه ارس و بلوط حسین آباد منطقه طارم و مناطق حفاظت شده استان قزوین دیدن کردند.