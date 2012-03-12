اولین جلسه شورای مشاوران جوان استان کردستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای اداری مشاوران جوان صبح دوشنبه در محل سالن دولت استانداری کردستان با حضور معاون رئیس مشاوران ریاست جمهوری، رئیس سازمان فراگیر مشاوران جوان، استاندار کردستان، رئیس مشاوران جوان استاندار و مشاوران جوان ادرات و سازمان های دولتی استان کردستان در سنندج برگزار شد.

در این جلسه آغازین جوانان با بحث کارگروه های هشت گانه حوزه وظایف خود شامل، حوزه استانداری، طرح تنظیم سند آمایش سرزمین، پژوهش، فناوری و اطلاعات، امنیت غذایی، درآمد و تجهیز و نوسازی، اشتغال و توسعه پایدار، منابع طبیعی و زیست محیطی، دختران و بانوان جوان استانداری آشنا شدند.

هدف از تشکیل این اتاق فکر استفاده از جوانان به عنوان پل ارتباطی بین مدیران و جوانان جامعه و ارائه تفکر و ایده آرمان گرای آنها در راستای حل و رفع مشکلات و معضلات هر استان و تعمیم بسته و طرح های نوین این افراد در سطح ملی است.

رئیس مشاوران جوان استاندار کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه تولید اندیشه در راستای توسعه استان و علمی کردن دانش روز در کشور مهمترین هدف تشکیل کمیته های فعالیت مشاوران جوان است، افزود: بهره برداری از تلاش و فکر جوانان مستعد و برخورداری از جایگاه ارتباطی جوانان در مدیریت کشور توسط نخبگان بهترین روش برای توسعه کشور است.

محمد ترابیان تشکیل کمیته کارگروه مشاوران جوان در شهرستان ها را از دیگر برنامه های این اتاق فکر در استان دانست و گفت: کارگروه های تخصصی هشت گانه زیر مجموعه استانداری کردستان هستند و فعالیت هرکدام بعد از تائید این مرکز اجرایی می شود.

در ادامه این نشست استاندار کردستان و سایر اعضا به بیان دیدگاه های خود در راستای توسعه و تقویت فعالیت های مشاوران جوان در این استان پرداختند.