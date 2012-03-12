فضای مناسب اجتماعی علمی برای آزاد اندیشی لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله واسعی ظهر دوشنبه در همایش کرسیهای آزاداندیشی و پارادایم های عملی آن در تالار

شهدا دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، مقوله آزاداندیشی را به لحاظ تبار شناسی دارای یک سابقه چند

قرنه دردنیا دانست.

وی افزود: این چنین عنوانی در ادبیات غرب به کار نرفته اما این امر سبب روشنگری و بحث روشن اندیشی در میان متفکران غربی از قرن 17 به بعد شد و سبب دغدغه های آنانگردید آنچه آنان از مقوله آزاد فکری یا آزاد اندیشی یا روشن اندیشی به آنچه امروزه ما فهم می کنیم اندکی متمایز است.

وی علت اینکه جامعه امروز ما به این مقوله بطور جدی پرداخت را مسائل پنهان و پیدایی دانست که ذهن دانشجویان و اساتید و متفکران جامعه را به خود مشغول کرده است که گاهی اوقات جرأت طرح این ذهنیات و طرح پرسش گری را پیدا نمی کردند در حالی که براساس تفکرات دینی ما از معصومین نقل شده که سئوال کلید دانش است.

وی آزاد اندیشی را ایجاد فضای باز اندیشه گری عالمانه در مجامع علمی و در جامعه اسلامی دانست و بیان داشت: آزاد اندیشی به مفهوم آزادی از همه قیدو بندها نیست.

وی متذکر شد: بحث آزاد اندیشی به مفهوم سخن بی قید و شرط گفتن نیست ویا به معنایی حرف بی پایه و اساس زدن نیست بلکه به معنای ارائه دیدگاه یا پرسش ها یا نظرها یا نظریاتی است که انسانها به آن دست پیدا می کنند.

واسعی تاکید کرد: برای آزاداندیشی نیازمند فضای مناسب اجتماعی، فرهنگی سیاسی و علمی هستیم و گمان ما براین است که آزاد اندیشی اگر بخواهد باب شود باید فرصت طرح هر حرفی را داشته باشیم.