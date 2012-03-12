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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

مقدسی:

اشتغال در زنجان 76 درصد رشد دارد

اشتغال در زنجان 76 درصد رشد دارد

زنجان -خبرگزاری مهر : مدیرکل کار، رفاه و تامین اجتماعی استان زنجان گفت: میزان تعهد اشتغال استان در سال جاری 45 درصد افزایش یافته است که عملکرد اشتغال استان در مقایسه با سال گذشته 76 درصد رشد داشته است .

به گزارش خبرنگار مهر ، فضایل مقدسی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی ، تعهد اشتغال استان زنجان  در سال جهاد اقتصادی را  40 هزار و 400 نفر عنوان کرد و افزود: تاکنون 47 هزار و 699 نفر معادل 118 درصد اشتغال ایجاد شده است .

وی اظهار داشت : در بخش کشاورزی میزان تعهد اشتغال استان در سال جاری 5 هزار و 7 نفر  بود که تا به امروز5 هزار و 325اشتغال ایجاد شده که  28 درصد رشد را نشان می دهد .

مدیرکل کار، رفاه و تامین اجتماعی  زنجان ، افزود: در بخش بازرگانی و خدمات در سال جاری از14 هزار و 652 اشتغال تعهد شده ، 18 هزار و 498 اشتغال ایجاد شده است .

مقدسی تاکید کرد : در بخش صنعت و معدن  اشتغال تعهد شده 3هزار و 279 نفر بود که تا کنون برای  3 هزار و 350 نفر اشتغال ایجاد شده است .

وی گفت : در بخش گردشگری میزان تعهد اشتغال استان  2 هزار و 200 نفر بود که  برای 2 هزار و228 نفر اشتغال ایجاد شده است  .

مدیر کل کار ، رفاه و تعاون زنجان ، از تحقق 18 هزار و 369 نفری میزان اشتغال بخش مسکن خبر داد و افزود: تعهد اشتغال این بخش، ایجاد زمینه اشتغال برای 15 هزار و 191 نفر بود که تا کنون 40 درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 1558402

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