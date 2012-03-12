اشتغال در زنجان 76 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، فضایل مقدسی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی ، تعهد اشتغال استان زنجان در سال جهاد اقتصادی را 40 هزار و 400 نفر عنوان کرد و افزود: تاکنون 47 هزار و 699 نفر معادل 118 درصد اشتغال ایجاد شده است .

وی اظهار داشت : در بخش کشاورزی میزان تعهد اشتغال استان در سال جاری 5 هزار و 7 نفر بود که تا به امروز5 هزار و 325اشتغال ایجاد شده که 28 درصد رشد را نشان می دهد .

مدیرکل کار، رفاه و تامین اجتماعی زنجان ، افزود: در بخش بازرگانی و خدمات در سال جاری از14 هزار و 652 اشتغال تعهد شده ، 18 هزار و 498 اشتغال ایجاد شده است .

مقدسی تاکید کرد : در بخش صنعت و معدن اشتغال تعهد شده 3هزار و 279 نفر بود که تا کنون برای 3 هزار و 350 نفر اشتغال ایجاد شده است .

وی گفت : در بخش گردشگری میزان تعهد اشتغال استان 2 هزار و 200 نفر بود که برای 2 هزار و228 نفر اشتغال ایجاد شده است .

مدیر کل کار ، رفاه و تعاون زنجان ، از تحقق 18 هزار و 369 نفری میزان اشتغال بخش مسکن خبر داد و افزود: تعهد اشتغال این بخش، ایجاد زمینه اشتغال برای 15 هزار و 191 نفر بود که تا کنون 40 درصد افزایش یافته است.