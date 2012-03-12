88 ایستگاه باران سنجی در حوزه منابع طبیعی غرب مازندران وجود دارد

محمدرسول رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هیچ کدام از مناطق بالای سه هزار و 500 متری غرب مازندران ایستگاه هواشناسی وجود ندارد و اطلاعات اقلیمی ما از ارتفاعات غرب مازندران ناچیز است.

وی اظهار داشت: بیشترین بارندگی در غرب مازندران متعلق به شهرستان عباس آباد به میزان هزار و 612 میلی‌ متر و کمترین آن در دوآب شهرستان چالوس به مقدار 321 میلی‌ متر است.

رجبی با بیان این‌که بارشهای صورت گرفته در غرب مازندران به سه صورت جابه‌جایی و کوهستانی و جبهه‌ای رخ می‌دهد گفت: اکثر بارش‌های منطقه از نوع سوم یعنی جبهه‌ای است.

رئیس اداره مطالعات آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر تأکید کرد: در همه جای کشور با افزایش ارتفاع از سطح دریا، میزان بارش زیاد می‌شود ولی در شمال کشور هر چه به ارتفاعات بالاتر می‌رویم، بارندگی کاهش می‌یابد و در ارتفاعات مختلف متغیر است.

وی بیان داشت: در حوزه منابع طبیعی غرب مازندران، ماه‌های خرداد و تیر و مرداد و شهریور، ماههای خشک محسوب می‌شود و در مهر ماه نیز در محدوده‌ای کوچک در دوآب کُجُور وضع کمابیش به همین منوال است.

رجبی تصریح کرد: اقلیم عمومی منطقهٔ حسن آباد در شهرستان چالوس که ذخیره‌گاه جنگلی زربین حسن آباد در آن قرار دارد، نیمه خشکِ معتدل محسوب می‌شود ولی به طور کلی اغلب نواحی منطقهٔ کُجُور دارای اقلیم مدیترانه‌ای سرد است.

حوزه منابع طبیعی مازندران ـ نوشهر با 313 هزار هکتار جنگل و 197 هزار هکتار مرتع از رُویان تا رامسر را در بر دارد.