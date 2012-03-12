ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید به فرمان امام خمینی (ره) در روز 22 اسفند سال 58 اظهار داشت: بزرگترین رسالت این نهاد انقلابی احیاء، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر و حفظ آثار آنان و تجلیل و تکریم از خانواده های معظم شهداء است.

وی افزود: ایثار و شهادت به عنوان یک فرهنگ متعالی در زمره عالی ترین مفاهیم الهی و نتیجه والاترین ارزشهایی است که یک انسان متعهد می تواند به آن مقام دست یابد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان بیان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت در بردارنده آثار و برکات عظیمی است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم جامعه ای ما را شامل می شود چرا که ایثار و شهادت یکی از غنی ترین گنجینه های فرهنگی انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: در راستای ترویج فرهنگ شهادت دستگاه های فرهنگی تمامی مکلفند که 20 درصد از اعتبارات خود را در این بخش هزینه کنند.

سلیمانی ادامه داد: در بخش ترویج فرهنگ شهادت و ایثار حوزه معاونت پژوهشی اقدامات مناسبی را از جمله جمع آوری آثار شهدا، بهره گیری از وصایای شهدا، نشر و ترویج این آثار در قالب کتاب و فیلم برای نسل های آینده، برگزاری 415 یادواره شهدای دانش آموز با همکاری آموزش و پروش و تدوین زندگی نامه شهدا را اجرایی کرده است.

وی با اشاره به دیگر فعالیت های این بخش افزود: رسیدگی به امور تحصیلی بازماندگان شهدا، آموزش عمومی قریب به دو هزار نفر دانش آموز، آموزش عالی قریب به چهار هزار نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی، آموزش قرآنی بیش از سه هزار و 200 نفر و برگزاری اردوهای زیارتی به منظور غنی سازی سازی اوقات فراغت جامعه ایثارگری از دیگر فعالیت های این بخش است.

مدیرکل بنیاد شهید استان کردستان اظهار داشت: 60 نفر از فرزندان شهدا و ایثارگر استان کردستان نیز در حال حاضر عضو بنیاد نخبگان استان هستند و بیش از 35 مقاله علمی و اختراع از آنها به ثبت رسیده است.

سلیمانی ادامه داد: معاونت تعاون وظیفه توانمند سازی جامعه ایثارگری را برعهده دارد به گونه ای که بتواند در راستای سیاست خود اتکایی بدون نیازمندی به شخص یا سازمانی امرار معاش داشته باشند.

وی با بیان این مطلب که در سال جاری با بهره مندی از اولویت های اشتغالزایی 172 نفر به استخدام دستگاه های دولتی درآمده اند و در بخش وام خود اشتغالی نیز 62 نفر توانسته اند شغل ایجاد کنند، گفت: از محل تسهیلات سفر رئیس جمهور در قالب مشاغل خانگی هزار و 985 نفر از این تسهیلات بهره مند شده اند.

سلیمانی یادآور شد: در بحث مسکن نیز دو هزار و 200 فقره وام در نظر گرفته شده است که انتظار می رود گام های موثرتری را در راستای تامین سرپناه برای این عزیزان برداریم.

مدیرکل بنیاد شهید استان کردستان عنوان کرد: ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا یکی از کارهای است که باید مورد توجه باشد چون میراث ماندگار دوران مقدس است و به همین دلیل اختصاص اعتبارات بیشتر به این بخش یک نیاز لازم و ضروری است.

وی گفت: ساماندهی گلزار شهدا در همه شهرهای استان اعم از مرکز شهرها و شهرهای کوچک به پایان رسیده است و انتظار می رود که با تخصیص اعتبار مورد نظر کار ساماندهی در مناطق روستایی استان کردستان نیز به خوبی اجرایی شود.