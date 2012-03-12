مشکلات مسکن مهر زارچ به سرعت برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله سیفی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر بخش زارچ با حضور امام جمعه بخش زارچ، بخشدار و برخی دیگر از مسئولان، اظهار داشت: همه باید در راستای رفع مسائل و مشکلات مسکن مهر بخش زارچ بسیج شوند.

وی با بیان اینکه یکی از خدمات شایسته دولت نهم و دهم ساخت مسکن مهر برای جوانان و دیگر اقشار جامعه بوده است، افزود: طرح مسکن مهر سبب شد قیمت زمین و مسکن میزان واقعی برسد و از برخی استفاده های سودجویانه، رشد بی رویه قیمت زمین و مسکن، قانون گریزی و عدم رعایت اصول مقاوم سازی و زیباسازی شهری جلوگیری شود.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه اجرای مسکن مهر، مدل جدیدی از ساخت و ساز مسکن در ایران و در جهان است، افزود: علاوه بر ایجاد تحول اساسی در ساخت و ساز مسکن در این طرح قیمت زمین که به عنوان اساسی ترین رکن مسکن است، حذف شده و دولت زمین را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده و مردم تنها قیمت تمام شده ساخت مسکن خود را می پردازند که این خود نمونه ای مناسب برای دیگر کشورهاست.

وی تاکید کرد: مسائل و مشکلات مسکن مهر بخش زارچ باید با برنامه ریزی و هماهنگی و تعامل مناسب میان تمام افراد دخیل در این امر از خود مردم، تعاونی ها و ادارات و نهادهای شهرستان هر چه سریعتر رفع شود.

سیفی از تلاشهای صورت گرفته در ساخت مسکن مهر در زارچ تشکر کرد و افزود: نباید اجازه داد عده ای با متشنج کردن افکار عمومی مردم را از طرح مسکن مهر نا امید کنند.