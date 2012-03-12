برگزاری آزمون اختصاصی دانشگاه باقرالعلوم/ بررسی تصوف در گستره روایات

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان قم ضمن تجلیل از حضور پرشور حماسه‌سازان ایران در پای صندوق‌های رأی، گفت: مسئولیت دولت‌مردان و نمایندگان مجلس نسبت به مردم سنگین‌تر شده است



حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی کرمی تاکید کرد: حضور غرورآفرین و آگاهانه ملت همیشه در صحنه ایران که با بینش عمیق عجین گشته و دیگر بار موجب انزوای دشمنان میهن اسلامی‌مان را بر سر این پیچ بزرگ تاریخی و در آستانه تحولی عظیم، فراهم آورده است مسئولیت و وظیفه مجلس شورای اسلامی و دولت‌مردان ایران را خطیرتر می‌سازد.



وی با بیان اینکه کرسی‌های مجلس شورای اسلامی امانتی بود که ملت ایران با حضور حداکثری و بصیرت ژرف خود به نمایندگانی سپردند، ادامه داد:امید است زمینه سرافرازی جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش فراهم سازند.



برگزاری آزمون اختصاصی دانشگاه باقر العلوم در اردیبهشت‌ماه



مدیر امور دانشجویی دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: ثبت نام در آزمون اختصاصی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در نیمه اردیبهشت ماه سال 91 برگزار می شود.



محمد سهرابی با اعلام این مطلب اظهارداشت: این دانشگاه بر اساس مجوز سازمان سنجش آموزش کشور ، برای سال تحصیلی 92-91 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های تاریخ اسلام، اندیشه سیاسی در اسلام، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه دین، مدرسی معارف اسلامی( اخلاق اسلامی)، مدرسی معارف اسلامی(مبانی نظری اسلام)، علوم سیاسی و دانش اجتماعی مسلمین ، از طریق آزمون اختصاصی دانشجو می‌پذیرد.



وی گفت: آزمون کتبی روزجمعه، 15 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.



سهرابی در پایان یادآورشد:علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی دانشگاه باقرالعلوم (ع)به نشانی www.bou.ac.ir ،بخش سامانه ثبت نام کارشناسی ارشد مراجعه کنند.



تصوف در گستره روایات بررسی شد



پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه، در نشستی با عنوان «تصوف در گستره روایات» در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، به بررسی تصوف در گستره روایات پرداخت.



استاد علی امینی نژاد در این نشست علمی که به همت انجمن علمی دانشجویی تصوف و عرفان اسلامی، برگزار شد، روایات باب تصوف را به چهار دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول روایاتی که به مدح تصوف پرداخته است، دسته دوم روایاتی که روش‌های سلوکی متصوفه را مورد نقد قرار داده است، دسته سوم روایاتی که ناظر به تقلب‌ها و ریاکاری‌های صوفیان است و دسته چهارم روایاتی که تصوف را به‌طور کل انکار می‌کند.



وی با تشریح این مطلب که ارتباط عرفان و تصوف با تشیع یکی از مباحثی که ذاتاً جاذب نظر است و هم‌اینک در مراکز علمی شیعی مورد توجه قرار گرفته است، افزود:. در مقام مقایسه عرفان و تصوف با تشیع به دو گونه می‌توان کار کرد؛ یکی کار محتوایی است؛ یعنی مدعیات مبانی عرفان و تصوف را مورد مداقّه قرار دهیم و با معارف مکتب اهل‌بیت مقایسه کنیم.



سایت دفتر خبر دانشگاه ادیان و مذاهب راه‌اندازی شد



سایت دفتر خبر که زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت دانشگاه ادیان و مذاهب است، به عنوان مرجع رسمی اخبار و رویدادهای دانشگاه ادیان و مذاهب راه‌اندازی شد.



از این پس استادان، دانشجویان، کارکنان و علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاع از اخبار دانشگاه به سایت دفتر خبر وب‌سایت دانشگاه به نشانی www.news.urd.ac.ir مراجعه نمایند.



ثبت نام آزمون دکتری اختصاصی از اسفند ماه



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ادیان و مذاهب از آغاز ثبت نام آزمون دکترای اختصاصی این دانشگاه از اوایل اسفندماه خبر داد.



محمد نصیری ضمن اعلام این خبر گفت: دانشگاه ادیان و مذاهب با اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز سازمان سنجش آموزش کشور، از اوائل اسفند اقدام به آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری اختصاصی طلاب در شش رشته شیعه شناسی، دین پژوهی، مذاهب کلامی، تصوف و عرفان اسلامی، مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحی و مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی (مذاهب فقهی) خواهد کرد.



وی درباره جزئیات بیشتر این آزمون گفت: این آزمون در دو مرحله برگزار خواهد شد که مرحله اول شامل آزمون کتبی و مرحله دوم شامل مصاحبه می‌باشد.



وی همچنین درباره افراد مجاز به ثبت‌نام در این آزمون خاطر نشان کرد: تمامی طلاب دارای مدرک سطح سه حوزه و همچنین طلابی که مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر کشور دارند، می‌توانند در این آزمون ثبت نام و در صورت کسب امتیازهای لازم در تمامی مراحل آزمون در یکی از شش رشته مذکور به ادامه تحصیل بپردازند.



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ادیان و مذاهب زمان برگزاری این آزمون را نیز اردیبهشت سال آینده اعلام کرد و افزود: ثبت نام در این آزمون تنها از طریق مراجعه به سایت این دانشگاه به نشانی اینترنتی www.urd.ac.ir میسر خواهد بود.



همایش اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام و سایر مذاهب برگزار می شود



دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم همایش اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام و سایر مذاهب روزهیجدهم اسفندماه برگزار می کند.



این همایش که در تالار غدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار می شود، براساس محورهایی مانند:اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام و سایر مذاهب، مباحث کاربردی در اخلاق پزشکی، اخلاق پزشکی و درمان، اخلاق در پژوهش برنامه ریزی شده است.



بر گزار کنندگان این همایش دانشکده علوم پزشکی و حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم هستند ودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم،سازمان بسیج جامعه پزشکی قم،سازمان بسیج اساتید استان قم، معاونت بهداشت و درمان سپاه علی بن ابیطالب(ع) با این برگزار کنندکان همکاری می کنند.



جهت ثبت نام واخذ امتیاز بازآموزی به سامانه مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به آدرس QOM.IRCME.IR مراجعه فرمایید.



درخشش دانشگاه قم در نخستین جشنواره ملی انعکاس نور



دفتر فعالیت های قرآنی دانشگاه قم در نخستین جشنوار ملی انعکاس نور در بخش فعالیت های ترویجی و آموزشی به مقام سوم رسید.



این دفتر قرآنی پس از سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان ایران وابسته به جهاد دانشگاهی و موسسه نورالیقین موفق به کسب مقام سوم در کشور نائل آمد.



این جشنواره به همت دانشگاه رازی کرمانشاه و پشتیبانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با هدف جمع آوری طرح های موفق و ایجاد ارتباط میان فعالین قرآنی کشور و انتقال تجربیات در هفت سر فصل به کار خود پایان داد.

