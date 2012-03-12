نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان مطلب فوق افزود: بودجه شهرداری محمدشهر در سال جاری 12میلیارد و 600 میلیون تومان بود که این رقم با افزایشی 40 درصدی برای سال آینده در حدود 18میلیارد و 300 میلیون تومان مصوب شد.
ایزدبین با اشاره به این دستور که از سال 92 تمام بودجهها باید عملیاتی شود، گفت: ما نیز طالب بودجهای بودیم که واقعی تنظیم شود؛ یعنی تمام هزینهها و درآمدها کارشناسی شده و شفاف مطرح شود.
وی افزود: مزیت بودجه نویسی شفاف و شیشهای آن است که در آن انحرافی مشاهده نخواهد شد که شورای محمدشهر نیز برای تصویب بودجه سال جاری به این مهم توجه کرد.
ایزدبین در پایان این گفتگو در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اولویتهای عمرانی بودجه سال آینده نیز اظهار داشت: پروژه خانه سلامت، خانه فرهنگ جعفرآباد، دو سوله ورزشی در حال ساخت، مکانیزه کردن سیستم جمعآوری زباله و تکمیل پارک بانوان از اولویتهای عمرانی بودجه 91 است.
ایزدبین در گفتگو با مهر:
بودجه سال 91شهرداری محمدشهر را کاملاً واقعی در نظر گرفتهایم
کرج- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر گفت: شاید برخی بودجه سال 91 محمدشهر را غیر واقعی تلقی کنند؛ در حالیکه بودجه سال آتی را کاملا واقعی در نظر گرفته ایم.
نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان مطلب فوق افزود: بودجه شهرداری محمدشهر در سال جاری 12میلیارد و 600 میلیون تومان بود که این رقم با افزایشی 40 درصدی برای سال آینده در حدود 18میلیارد و 300 میلیون تومان مصوب شد.
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