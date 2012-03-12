11 هزار و 688 سوادآموز مازنی زیرپوشش سوادآموزی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت بقایی ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی با مدیران غرب استان به منظور رشد و توسعه باسوادی به فعالیت های انجام گرفته استان به شناسایی بی سوادان گروه هدف پرداخت و گفت: در نیمه دوم سال جاری 11هزار و 688 نفر از سوادآموزان استان تحت پوشش قرار گرفتند.

وی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت آموزشیاران و پیگیری اقدامات انجام شده در کارگروه برون سپاری بیان داشت: باید کارها را اولویت بندی و به سلامت کار بیش از گذشته توجه داشته باشیم و در برگزاری آزمون پایانی فراگیران با دقت تمام، قوانین و مقررات را رعایت کنیم.



وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های جوامع توسعه یافته توجه به امر سواد آموزی است افزود: به هیچ عنوان در نظر نداریم تنها برای افراد مدرک صادر شود بلکه ماموریت و هدف ما این است که فراگیران باسواد و توانمند شوند.



بقایی، سلامت کار سوادآموزی را کیفیت بخشی دانست و از انجام پذیرفتن 45 درصدی پالایش اسمی بی سوادان در مازندران خبر داد.



وی اظهار داشت: تاکید بر این است کار پالایش اسمی نقاط شهری را امسال به اتمام رسانده و در شهرها کلاس سوادآموزی برگزار کنیم.