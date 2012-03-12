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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

بقایی اعلام کرد:

11 هزار و 688 سوادآموز مازنی زیرپوشش سوادآموزی قرار گرفتند

11 هزار و 688 سوادآموز مازنی زیرپوشش سوادآموزی قرار گرفتند

نوشهر خبرگزاری مهر: معاون سوادآموزی مازندران گفت: 11 هزار و 688 نفر از سوادآموزان استان در نیمه دوم امسال تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت بقایی ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی با مدیران غرب استان به منظور رشد و توسعه باسوادی به فعالیت های انجام گرفته استان به شناسایی بی سوادان گروه هدف پرداخت و گفت: در نیمه دوم سال جاری 11هزار و 688 نفر از سوادآموزان استان تحت پوشش قرار گرفتند.

وی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت آموزشیاران و پیگیری اقدامات انجام شده در کارگروه برون سپاری بیان داشت: باید کارها را اولویت بندی و به سلامت کار بیش از گذشته توجه داشته باشیم و در برگزاری آزمون پایانی فراگیران با دقت تمام، قوانین و مقررات را رعایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های جوامع توسعه یافته توجه به امر سواد آموزی است افزود: به هیچ عنوان در نظر نداریم تنها برای افراد مدرک صادر شود بلکه ماموریت و هدف ما این است که فراگیران باسواد و توانمند شوند.

بقایی، سلامت کار سوادآموزی را کیفیت بخشی دانست و از انجام پذیرفتن 45 درصدی پالایش اسمی بی سوادان در مازندران خبر داد.
 
وی اظهار داشت: تاکید بر این است کار پالایش اسمی نقاط شهری را امسال به اتمام رسانده و در شهرها کلاس سوادآموزی برگزار کنیم.
کد مطلب 1558409

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