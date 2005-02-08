  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۳۵

دبير كل خانه پرستار در گفتگو با "مهر":

سيستم مديريت پرستاري در بيمارستانها ، استبدادي است

دبير كل خانه پرستار گفت: متاسفانه سيستم مديريت پرستاري سيستمي كاملا استبدادي است و پرستاران در اين سيستم نمي توانند آزادانه حقوق خود را طلب كنند.

محمد شريفي مقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مترون هاي حاضر در بيمارستان ها به جاي اينكه مدافع حقوق پرستاران باشند ، فقط  القا كننده افكار و نظرهاي مدير بيمارستان به پرستاران هستند.

وي تصريح كرد: اين درحالي است كه نقش مترون بايد نقشي دو سويه باشد و همانطور كه نظرات مدير بيمارستان را به گوش پرستاران مي رساند و از آنها مي خواهد طبق قوانين بيمارستان عمل كنند، خواسته هاي پرستاران را نيز به گوش مدير بيمارستان برساند اما متاسفانه مورد دوم درباره اكثر مترون ها صدق نمي كند.

دبيركل خانه پرستار خاطر نشان كرد: در بسياري از موارد اعتراضات پرستاران به مترون ها نتيجه اي كاملا عكس به جاي گذاشته و باعث اخراج پرستاران شده است .

 شريفي مقدم گفت : چنين رفتارهايي باعث مي شود كه پرستاران خود باوري و اعتماد به نفس خود را از دست داده و در نتيجه كيفيت كاري آنها تا حدود زيادي پايين بيايد.

وي افزود: در بسياري از موارد اين مترون هاي بيمارستان هستند كه بايد از حقوق پرستاران دفاع كنند، هر 4 ساعت اضافه كار 30 درصد خطاي پرستاران را بالا مي برد و اين موضوعي است كه بايد توسط مترون ها پيگيري و به مدير بيمارستان اطلاع داده شود.

شريفي مقدم در پايان تصريح كرد: متاسفانه چنين رفتارهايي پرستاران را به سوي انفعال مي كشاند و اين انفعال به ضرر بيماران است، در واقع مي توان گفت كه بسياري از مرگ و ميرها قابل پيشگيري است.

کد مطلب 155841

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها