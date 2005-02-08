سيستم مديريت پرستاري در بيمارستانها ، استبدادي است

محمد شريفي مقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مترون هاي حاضر در بيمارستان ها به جاي اينكه مدافع حقوق پرستاران باشند ، فقط القا كننده افكار و نظرهاي مدير بيمارستان به پرستاران هستند.

وي تصريح كرد: اين درحالي است كه نقش مترون بايد نقشي دو سويه باشد و همانطور كه نظرات مدير بيمارستان را به گوش پرستاران مي رساند و از آنها مي خواهد طبق قوانين بيمارستان عمل كنند، خواسته هاي پرستاران را نيز به گوش مدير بيمارستان برساند اما متاسفانه مورد دوم درباره اكثر مترون ها صدق نمي كند.

دبيركل خانه پرستار خاطر نشان كرد: در بسياري از موارد اعتراضات پرستاران به مترون ها نتيجه اي كاملا عكس به جاي گذاشته و باعث اخراج پرستاران شده است .

شريفي مقدم گفت : چنين رفتارهايي باعث مي شود كه پرستاران خود باوري و اعتماد به نفس خود را از دست داده و در نتيجه كيفيت كاري آنها تا حدود زيادي پايين بيايد.

وي افزود: در بسياري از موارد اين مترون هاي بيمارستان هستند كه بايد از حقوق پرستاران دفاع كنند، هر 4 ساعت اضافه كار 30 درصد خطاي پرستاران را بالا مي برد و اين موضوعي است كه بايد توسط مترون ها پيگيري و به مدير بيمارستان اطلاع داده شود.

شريفي مقدم در پايان تصريح كرد: متاسفانه چنين رفتارهايي پرستاران را به سوي انفعال مي كشاند و اين انفعال به ضرر بيماران است، در واقع مي توان گفت كه بسياري از مرگ و ميرها قابل پيشگيري است.