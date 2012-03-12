جنگلهای گیلان از غنای گونه ای بسیار متنوعی برخوردارند

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این جنگلها به واسطه وجود انواع درختان، درختچه های کمیاب و نادر دنیا مورد توجه متخصصان علم جنگل و محیط زیست است.

وی اظهارداشت: جنگلهای شمال ایران یکی از با ارزش ترین میراثهای طبیعی جهان محسوب می شوند به این دلیل که آخرین بازماندههای مربوط به گونه های درختی و گیاهی دوران سوم زمین شناسی تنها در این جنگلها یافت می شود.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان با اشاره به اینکه جنگلها از مهمترین ثروتهای طبیعی ایران هستند، گفت: جنگلهای ایران در شمال در حد متراکم و در دیگر نقاط به صورت پراکنده مشاهده می ‌شوند، گرانبهاترین جنگلهای کشور در گیلان، مازندران و گلستان وجود دارند.

وی افزود: علاوه بر جنگلهای شمال، در منطقه غروب و جنوب غرب و حتی شمال شرق ایران می‌ توان شاهد وجود جنگل بود، منتها جنگلهای تنک و پراکنده که البته با جنگلهای کرانه ‌های شمالی قابل مقایسه نیستند.

رحمانی اظهارداشت: جنگلهای غرب و جنوب غرب ایران که درختان غالب آنها بلوط است، پس از جنگلهای شمال حائز اهمیت هستند.

وی تاکید کرد: حفظ و حراست جنگلهای ایران از اهمیت زیادی برخوردار است باید نسبت به تداوم و شکوفایی این میراث ارزشمند کوشا بود.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان با اشاره به اهمیت جنگل گفت: جنگلها علاوه بر برداشت چوب، حفاظت از خاک در اعتدال آب و هوا نقش اساسی ایفا می ‌کند، امروزه با پیشرفت جوامع بشری درختان نقش بسیار مهمی در زندگی شهروندان دارند.

وی افزود: درختان علاوه بر منابع اصلی تامین کننده هزاران محصولات چوبی دارای اهمیت ویژه ای در حفظ سلامت اعضای جامعه هستند از اینرو به عنوان ریه های سبز یک منطقه تلقی می شوند.