ثبت نام مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان علاقه مند و واجد شرایط جهت دریافت رمز عبور و کد ثبت نام به دفتر مدرسه راهنمایی محل تحصیل خود مراجعه کنند.



آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و مدارس راهنمایی، دبیرستان و هنرستان های نمونه دولتی به صورت همزمان ساعت 9 صبح روز جمعه دوم تیرماه سال 91 برگزار خواهد شد.

تابعیت ایرانی، دارا بودن حداقل معدل کتبی 19 در نوبت دوم سال اول راهنمایی برای ورود به پایه دوم مدارس راهنمایی سمپاد، داشتن حداقل معدل کتبی 16 در نوبت دوم سال اول راهنمایی برای ورود به پایه دوم مدارس راهنمایی نمونه دولتی، حداقل معدل کتبی 19 در نوبت دوم سال سوم راهنمایی برای ورود به دبیرستان های سمپاد و حداقل معدل کتبی 15 نوبت دوم سال سوم راهنمایی برای دانش آموزان متقاضی جهت ورود به دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی از ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در این آزمون است.

اولیا و دانش آموزان جهت کسب اطلاع از شرایط و ضوابط مربوطه شامل نکاتی مانند ضوابط و شرایط ثبت نام، مدارک مورد نیاز برای ثبت نام، مهلت ثبت نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون، منابع، مواد درسی، تعداد و ضرایب سوالات در آزمونهای ورودی پایه دوم راهنمایی و دوره متوسطه، ضوابط و شرایط پذیرش مدارس سمپاد و جداول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی استعدادهای درخشان و نمونه دولتی و چگونگی ثبت نام به سایت اداره کل به نشانی www.edumazand.ir مراجعه کنند.

