16 هزار و 800 دانش آموز مازنی از هدایای رهبری بهره مند شدند

میر علی رمضانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه سال نو، 16 هزار و 800 دانش آموز مازندرانی هدایای مقام معظم رهبری را از بنیاد علوی دریافت کردند.

رئیس گروه انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: این هدایا که هرساله از سوی مقام معظم رهبری به دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی و راهنمایی مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: این هدایا به شش هزار و 300 دانش آموز مناطق محروم شهرستان بهشهر و 10 هزار و 500 دانش آموز منطقه بابل کنار ، بند پی شرقی و بند پی غربی اختصاص یافت.

رمضانیان اظهار داشت: این هدایا شامل پوشاک و کفش به مبلغ 800 هزار ریال به ازای هر دانش آموز بوده که در مجموع اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون تومان برای استان مازندران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: هدایای مقام معظم رهبری با حضور نمایندگان بنیاد علوی، مسئولان استانی و اداره آموزش و پرورش شهرستان و منطقه بین دانش آموزان توزیع می شود.

رئیس گروه انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به نگاه عدالت محوری انقلاب اسلامی گفت: توجه مقام معظم رهبری به مناطق محروم و به منظور خدمت به جامعه و کمک به تعلیم و تربیت این خدمات به دانش آموزان اختصاص یافت.

