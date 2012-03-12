  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

بانکها تسهیلات اشتغالزایی بخش فرهنگ مازندران را پرداخت کنند

بانکها تسهیلات اشتغالزایی بخش فرهنگ مازندران را پرداخت کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از مدیران بانکهای عامل درخواست کرد تا تسهیلات خوداشتغالی بخش فرهنگی را قبل از سال جدید پرداخت کنند.

حجت‌ الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه میلیارد تومان اعتبار فرهنگی و هنری به تسهیلات مشاغل خانگی ویژه هنرمندان مازندرانی اختصاص یافت که تعداد معرفی شدگان ما بیش از تعهد اشتغال است.

وی تصریح کرد: تعهد اشتغال حوزه فرهنگ و هنر مازندران، 204 سهم بود که 501 نفر یعنی بیش از 200 درصد سقف تعهدات معرفی و در سامانه رصد ثبت شدند.

ابراهیمی ادامه داد: مجموع متقاضیان دریافت تسهیلات خوداشتغالی مازندران 807 نفر هستند که از این تعداد فقط پرونده 165 نفر کامل شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از مدیران بانکهای صادرات و مسکن خواست تا قبل از سال جدید نسبت به پرداخت وامها اقدام شود.

وی بیان داشت: وامهای خوداشتغالی برای استفاده هنرمندان در 32 رشته فرهنگی هنری است.
 

کد مطلب 1558417

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها