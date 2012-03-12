بانکها تسهیلات اشتغالزایی بخش فرهنگ مازندران را پرداخت کنند

حجت‌ الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه میلیارد تومان اعتبار فرهنگی و هنری به تسهیلات مشاغل خانگی ویژه هنرمندان مازندرانی اختصاص یافت که تعداد معرفی شدگان ما بیش از تعهد اشتغال است.

وی تصریح کرد: تعهد اشتغال حوزه فرهنگ و هنر مازندران، 204 سهم بود که 501 نفر یعنی بیش از 200 درصد سقف تعهدات معرفی و در سامانه رصد ثبت شدند.

ابراهیمی ادامه داد: مجموع متقاضیان دریافت تسهیلات خوداشتغالی مازندران 807 نفر هستند که از این تعداد فقط پرونده 165 نفر کامل شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از مدیران بانکهای صادرات و مسکن خواست تا قبل از سال جدید نسبت به پرداخت وامها اقدام شود.

وی بیان داشت: وامهای خوداشتغالی برای استفاده هنرمندان در 32 رشته فرهنگی هنری است.

