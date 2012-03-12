اعلام اسامی راه یافتگان به بخش علمی مرحله کشوری مسابقات هنرستانهای البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری یازدهمین دوره مسابقات علمی - عملی هنرستانهای فنی و حرفه ای، اسامی هنرجویان راه یافته به بخش علمی مرحله کشوری در البرز اعلام شد.

هنرجویان برتر باید با آمادگی کامل در بخش علمی در مرحله کشوری این مسابقات شرکت کنند ضمن اینکه محل برگزاری در این زمینه، آدرس کرج، میدان استاندارد، جنب شرکت واحد اتوبوسرانی، هنرستان حرفه ای دخترانه تربیت است.

زمان برگزاری نیز روز یکشنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه سال 91 ساعت 10 و سی دقیقه صبح است و شرکت کنندگان باید بع موقع در محل حاضر باشند.

اسامی هنرجویان راه یافته به بخش علمی مرحله کشوری در فایل ضمیمه در آدرس اینترنتی آموزش و پرورش استان البرز موجود است.

لیست مشخصات مراکز آموزشی - رفاهی وخانه های معلم برای پذیرایی میهمانان

لیست مشخصات مراکز آموزشی - رفاهی وخانه های معلم اداره کل آموزش وپرورش استان البرز برای پذیرایی میهمانان اعلام شد.

همچنین لیست مشخصات اسکان مرکزی مناطق تابعه اداره کل آموزش وپرورش استان البرز اعلام شد و این اداره کل در این خصوص همکاری کرده است.

آمادگی کامل البرز برای میزبانی همکاران مجترم فرهنگی وجود دارد ضمن اینکه لیستهای یادشده در آدرس اینترنتی آموزش و پرورش البرز موجود است.

کاستی های مربوط به کلاسهای هوشمند جبران می شود



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: تلاش می شود تا کاستی های مربوط به کلاسهای هوشمند در استان البرز جبران شود و این اداره کل در این خصوص همکاری می کند.

اکبر حلیمی با اشاره به ضرورت هوشمند سازی مدارس و کلاسهای درس در هر منطقه ادامه داد: با تخصیص بودجه مناسب می توانیم به زودی کاستی در بخش کلاسهای هموشمند را جبران کنیم و این امر دنبال می شود.

این مسئول در خصوص مدارس ماندگار طالقان نیز افزود: مدارس فاطمه رستگار و سمیه به دلیل قدمت بیش از 50 سال به عنوان مدارس ماندگار ثبت خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: طالقان پیش از شهرستان شدن با مشکلات زیادی در همه بخشها مواجه بوده درحالیکه با ارتقای این منطقه از بخش به شهرستان، تلاش مضاعفی برای جبران کاستی ها و کمبودها آغاز شده است.

جلسات شورای انجمن اولیا و مربیان با قوت بیشتر پیگیری شود

رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان استان البرز گفت: لازم است جلسات مربوطه با قوت و به شکل جدی پیگیری و برگزار شود و زمینه های این امر را فراهم می کنیم. رضا پیری ادامه داد: همچنین در صورت امکان، لازم است صورت جلسات به استان ارسال شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد. این مسئول گفت: وی در پایان افزود: مرحله دوم ارزیابی از کارشناسان مناطق طبق شاخصهای مورد نظر در خرداد ماه انجام می شود و کارشناسان برتر با اهدای لوح تقدیر، تجلیل می شوند.

رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان استان البرز افزود: شاخصها در این زمینه شامل تشکیل جلسات شورای انجمن اولیا و مربیان، برگزاری کلاسهای آموزش خانواده، برنامه بازدید از مدارس و پاسخ به موقع بخشنامه ها است.

