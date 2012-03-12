حضور افاغنه از تابستان 91 در مازندران ممنوع است

سید تقی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزارت کشور از دهم تیرماه 91 حضور تمامی اتباع افاغنه در مازندران را ممنوع اعلام کرده و طبق این مصوبه هیچ مرد ویا زن اهل افغانستان نمی تواند از تاریخ مذکور در شهر و یا روستاهای استان ساکن و شاغل باشدو حتی حضور داشته باشد.

وی با اشاره به تاریخ و فرهنگ غنی افغانستان خطاب به حاضران افزود: شما طی سال های گذشته به عنوان مهمان در کشور جمهوری اسلامی تجربیات بالایی کسب و اکنون به عنوان نیروهای اثر گذار افغانستان باید به کشور خود برگردید تا زیرساخت های سرزمین خویش را بسازید.

شفیعی تصریح کرد: کمیته حل اختلافی متشکل از نمایندگان مهاجرین افغانی، کمیسار عالی، دفتر اتباع استانداری و نماینده دادگستری، جهت رفع مشکلات انتقال پناهندگان افغانستان در استان تشکیل خواهد شد.

مدیرکل اموراتباع ومهاجرین خارجی استانداری افزود: از دهم تیر ماه سال آتی نیروی انتظامی موظف به اعمال قانون با مهاجرین افغانی است و در این خصوص هیچ دلیلی برای تمدید ویا امکان منعطف شدن از نظر زمانی وجود ندارد.