جذب 250 میلیارد تومان اعتبار برای هلال احمر کشور در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل الله سائلی پیش از ظهر دوشنبه در کنگره علمی "نقش باورهای دینی در کاهش آسیب‌های روانی پس از بلایا" که در هتل خورشید قم برگزار شد با اشاره به برگزاری این همایش اظهار داشت: قم پایگاه تشیع است و جا دارد که مطالعات دینی موضوعات اجتماعی در این شهر مورد بررسی قرار گیرد و اقدام هلال احمر قم در برگزاری این همایش نیز در این راستا قابل ارزیابی است.



وی با اشاره به دوره مدیریت جدید هلال احمر اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته در دوره جدید مدیریتی در هلال احمر کشور برای نخستین بار 250 میلیارد تومان جذب اعتبار داشتیم که محصول عنایت های نمایندگان مردم و دولت بوده است.



مدیرکل جمعیت هلال احمر قم با بیان اینکه در طول چند سال اخیر به اندازه 30 سال رشد و تلاش در هلال احمر صورت گرفته و جذب بودجه داشته‌ایم اضافه کرد: قم از برکت افزایش این اعتبارات توانسته در تقویت و راه اندازی پایگاه‌های جاده‌ای و فعالیت‌ های جوانان توسعه و رشد خوبی داشته باشد.



وی با بیان اینکه این همایش در محورهایی مانند نقش دعا و نیایش در کاهش‌ آسیب‌‌های روانی، نقش فرهنگ‌ های دینی در کاهش آسیب‌‌های روانی، نقش اعتقاد به معاد در کاهش آسیب‌های روانی، نقش صبر و امید در کاهش آسیب‌‌های روانی، نقش تذکرات دین مبین اسلام از دیدگاه قرآن و احادیث در کاهش آسیب‌ های روانی و نقش معنویت در ایجاد انگیزه زندگی و افزایش اعتماد به نفس پس از بلایا برگزار شد، افزود: در مجموع و پس از ارسال مقالات ده مقاله حایز رتبه های برتر شناخته شدند.



ارسال 43 مقاله



سائلی اضافه کرد: 43 نفر از اعضای کانون‌ های طلاب و دانشجویی از 7 استان البرز، قزوین، قم، تهران، همدان و ... 39 مقاله به دبیرخانه ارسال کردند که 26 مقاله تایید و ده مقاله برتر شناخته شدند.



وی با اشاره به نقش معنویت در تحمل آسیب های روانی ناشی از بلایا تصریح کرد: تحقیقات نشان می‌‌دهد بزه‌های اجتماعی در افرادی که پایبندی دینی بیشتری دارند کمتر است و کمتر در بحران‌های اجتماعی آسیب می بینند.



مدیرکل جمعیت هلال احمر قم با اشاره به تأثیر شگرف باورهای مذهبی در رفتار انسان‌ها گفت: حتی اشخاص غیرمذهبی در ایامی مانند ماه رمضان و مناسبت‌های مذهبی دیگر رفتارهای متعادل‌ تری از خود بروز می دهند.



وی تاکید کرد: باورهای دینی عمیق و معنوی نقش بسیار مهمی در داشتن سلامت روانی فردی و اجتماعی دارد.

