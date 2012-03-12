سرمایه گذاری 58 میلیون یورویی در نساجی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات کارخانه نساجی مازندران با اشاره به اینکه دولت تعهد کرد تا تلاش خود را برای راه اندازی این واحد تولیدی صرف نماید، گفت: سیاست مدیران ارشد استان حمایت از سرمایه گذار نساجی مازندران است اما بخش خصوصی برای اشتغال زایی در منطقه باید از مشاغل موجود نیز حفاظت وصیانت کند.

طاهایی با اشاره به اینکه سرمایه گذار خارجی اهل ترکیه، برخی مدیران دستگاه های اجرایی و بانکهای استان، نمایندگان کارگران نساجی مازندران نیزحضور داشتند، تصریح کرد: شرایط بازنشستگی بیش از 250 نفر از کارگران نساجی مازندران فراهم شده است و دولت سهم خود را پرداخت کرده لذا از سرمایه گذار کارخانه انتظار داریم در خصوص نحوه پرداخت سهم کارفرما با سازمان تامین اجتماعی به توافق برسند.

استاندار مازندران با اشاره به نصب برخی تجهیزات و دستگاه های تولید منسوجات در این واحد تولیدی افزود: سرمایه گذار کارخانه نساجی به وعده های خود در خصوص راه اندازی تمامی بخش های کارخانه از جمله قسمت بافندگی و رنگرزی عمل کند.

سرمایه گذار اهل ترکیه کارخانه نساجی مازندران در این نشست گفت: تا کنون 58 میلیون یورو در این واحد تولیدی سرمایه گذاری صورت گرفت که 13 میلیون یورو آن از سوی بانک ملی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: به تمام تعهدات خود در برابر کارخانه نساجی مازندران وکارگران پایبند هستم و تلاش خود را برای اتمام این پروژه خواهم کرد.

این سرمایه گذار افزود: قسمت بافندگی و رنگرزی کارخانه نساجی مازندران در آینده ای نزدیک راه اندازی خواهد شد و این اطمینان را می دهم که منسوجات نساجی مازندران با کیفیت بالا به بازار عرضه شود.