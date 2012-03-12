  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

افراشته:

لزوم استفاده از جوانان در بدنه مدیریت/ صدور انقلاب اسلامی از طریق نیروی جوان

لزوم استفاده از جوانان در بدنه مدیریت/ صدور انقلاب اسلامی از طریق نیروی جوان

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون رئیس مشاوران جوان رئیس جمهور خواستار استفاده از جوانان در عرصه های مدیریتی در کشور شد و گفت: باید دیدگاه نسبت به استفاده از جوانان در این بخش تغییر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا افراشته ظهر دوشنبه در اولین جلسه شورای مشاوران جوانان سازمان های دولتی استان کردستان در سالن دولت استانداری اظهار داشت: در دهه پیشرفت و عدالت رشد مدیریتی و فراهم کردن زمینه برای انتقال آن از نسلی به نسلی جوان و پویاتر ضرورت بخش مدیریتی در کشور است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش زیادی از بدنه مدیریت کشور دارای عمر طولانی و زیادی است، افزود: ورود جوانان و ایده آرمان گرایی نهفته در افکار آنها موجب ایجاد طراوت و شور انقلابی در مدیریت ادارات کشور می شود.

معاون رئیس مشاوران جوان رئیس جمهور مشق مدیریتی تزریق شده به وسیله فکر جوانان را در آغاز حرکت اصلی نظام و تغییر روش های مدیریتی مناسب دانست و بیان کرد: مشاوران جوان با هدف قرار گرفتن در مسیر شناسایی تفکرهای پویا به دولت و ادارات دولتی به عنوان یک زیرساخت معرفی و به کارگیری می شوند.

وی با اشاره به اینکه باید در کنار هر مجموعه اداری و هر مدیر یک مجموعه پویای مشاور جوان نیز فعالیت داشته باشد، افزود: این مجموعه قدرت مانور دولت را افزایش و موجب تشکیل دولت در سایه می شود.

افراشته با بیان اینکه استان کردستان در آموزش و صادر کردن مدیران برتر و در سطح کشور پیشتاز و دارای پیشینه بسیار موفقی است، اعلام کرد: در جریان و روند آماده سازی و توانمندکردن مدیران کشوری و در حوزه انسانی استان کردستان آمادگی تربیت دو هزار مدیر پایه را دارد.

وی اهمیت و جایگاه حضور جوانان در صحنه و ارتباط گیری مستقیم این گروه را دو مزیت برای مشاوران جوان کشور دانست و بیان کرد: نظام سازی و شرکت در گفتمان های انقلابی بالای جوانان را که در توحید و عدالت سازنده و موثر است می توان در صدور انقلاب و تکثیر مردم سالاری دینی و ارزشی دین اسلام به جهان به کارگیری کرد.

کد مطلب 1558427

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها