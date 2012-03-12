350 واحد صنفی متخلف در مازندران شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی هاشم پور افزود: پرونده واحدهای صنفی متخلف به ارزش حدود 284 میلیون ریال برای رسیدگی بیشتر و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

وی عمده تخلفات صورت گرفته از سوی واحدهای صنفی را صادر نکردن فاکتور، گرانفروشی ، کم فروشی و درج نکردن قیمت ذکرکرد.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران، مجموع بازرسی های صورت گرفته از واحدهای صنفی این استان از زمان اجرای طرح نظارت نوروزی تاکنون را بیش از سه هزار مورد عنوان کرد.

هاشم پور، هدف از اجرای طرح نظارت نوروزی را تنظیم بازار، جلوگیری از برخی تخلفات احتمالی و همچنین تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم ذکر کرد.

وی از شهروندان خواست تا هرگونه تخلف اقتصادی را از طریق تماس با شماره تلفن گویای 124 ستاد خبری سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

