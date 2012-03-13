به گزارش خبرنگارمهر، تولید این مجموعه تلویزیونی سال 88 آغاز شد و تاکنون سیزده قسمت از این مجموعه آماده شده و قرار است 26 قسمت از آن در ایام نوروز روی آنتن برود.

انیمیشن تلویزیونی "یاور و دوستان" انیمیشن سه بعدی است که به سفارش مرکز پویانمایی صبا تهیه شده‌است. شخصیت اصلی داستان مردی به نام یاور است که با گروهش در جنگل زندگی می‌کنند وحاکم برای مردم روستا واطراف مزاحمت‌هایی ایجاد می‌کند اما یاور و گروهش به مردم کمک می‌کنند وحوادثی بامزه شکل می‌گیرد.

لازم به ذکر است حسین تفنگدار، خانم سحرعصر آزاد و روشنک کاشانیان نویسندگان "یاور و دوستان" هستند و قرار است حمید علیقلیان این مجموعه را کارگردانی کند از دیگر عوامل هم آقایان دانش گیتی، امیر اکبر شاهیری، حامد کمالی، مجید کامران، مهرناز حقیقی، علیرضا نصر، مهدی علی بیگی هستند. آقای امیر بکان موسیقی کار را می‌سازند وهمزمان خانم زهره شکوفنده مدیر دوبلا‍ژ مشغول دوبله هستند.